Un fine settimana di sport sul lungomare di Arma di Taggia con la CentropastoreCUP (foto)

La sesta edizione della CentropastoreCUP riesce a superare la già fortunatissima edizione del 2022. Stessa location, stessa formula ma con più di 200 atleti e 60 squadre iscritte, di queste una proveniente da Torino e una addirittura da Como.

Lo street basket giocato a tempo di musica sul pavimento splendido ma spesso insidioso di piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia è stato come sempre attrattore di moltissimi spettatori e curiosi.

Nella giornata di sabato hanno giocato gli adulti e i ragazzi, qualche goccia di pioggia nella pausa e un po' di vento non hanno fermato i tornei che hanno visto delle belle sfide di vero 3x3 fra giocatori giovani e forti, esperti e meno esperti e vecchie glorie della pallacanestro locale. In campo anche i prossimi giocatori della prima squadra dell'Olimpia che torna dopo anni di assenza per cimentarsi nella categoria D2 regionale.

Domenica invece è stata dedicata ai bambini e alle famiglie, tantissime le formazioni che si sono presentate alle 9 del mattino in piazza. Una splendida giornata e una macchina organizzativa preparatissima hanno permesso di completare le 93 partite in programma entro le 18.

Sono state 153 le partitelle in totale, con tantissimi episodi belli e da ricordare e nessuna polemica o scenata antisportiva, a dimostrazione che ormai le squadre conoscono bene lo spirito esclusivamente giocoso della CentropastoreCUP. Ed ecco i risultati finali, con le prime tre classificate e i premi speciali.

Cat. SENIOR (annate 1915-2006)

Vincitori: Taggia CLB

Per loro il trofeo e una mortadella da 5Kg offerta da Spazio Conad, si aggiudicano il "pass" per partecipare nel 2024 alle finali nazionali di streetball 3contro3 organizzate dal circuito LB3.

2° posto: Saluta Antonio Spurs

3° posto: FC Muale

Miglior Giocatore: Carrara Giovanni (Taggia CLB)

Gara di tiri da 3: Ioppolo Luca (Torino Erotica)

Cat. ROOKIES (annate 2007-2008)

Vincitori: Ceriale Alley Oop

Si aggiudicano il "pass" per partecipare nel 2024 alle finali nazionali di streetball 3contro3 organizzate dal circuito LB3.

2° posto: I discepoli di Kobe

3° posto: Alassio I Gandi

Miglior Giocatore: Marrasse Badr (Ceriale Alley Oop)

Gara di tiri da 3: Cimino Luigi (Ceriale Alley oop)

Cat. JUNIORS (annate 2009-2010)

Vincitori: Sanremo SMN

Si aggiudicano il "pass" per partecipare nel 2024 alle finali nazionali di streetball 3contro3 organizzate dal circuito LB3.

2° posto: Como Amici del campetto

3° posto: Taggia Kings

Miglior Giocatore: Gervasoni Samuele (Sanremo SMN)

Gara di tiri da 3: Bracco Leonardo (Golden Cake warriors)

Cat. SQUIRRELS (annate 2015-2016-2017)

Vincitori: Taggia Tigri Infuocate

2° posto: Taggia I 3 moschettieri

3° posto: I palla di Fuoco ventimigliesi e Ospedaletti Devils

Miglior Giocatore: Martinez Jonas (Tigri Infuocate)

Gara di tiri liberi: Carissimi Giulio (Tigri Infuocate)

Giocatore più giovane: Veglio Leandro (Palla di Fuoco ventimigliesi)

Cat. EAGLETS (annate 2013-2014)

Vincitori: Arma Taggia Falchi Predatori 3.0

2° posto: Sanremo Basket 2

3° posto: Ventimiglia I Cobra

Miglior Giocatore: Lorenzi Alessandro (Falchi Predatori 3.0)

Gara di Tiri: Lorenzo Carretta Zanni (Seborga POS)

Cat. BEGINNERS (annate 2011-2012)

Vincitori: Denver McNuggets

Si aggiudicano il "pass" per partecipare nel 2024 alle finali nazionali di streetball 3contro3 organizzate dal circuito LB3.

2° posto: Dragoni ventimigliesi

3° posto: PALEGI Diano Marina

Miglior Giocatore: Carissimi Pietro (Mc Nuggets)

Gara di tiri liberi: Bensaia Edoardo (Bordighera I Pelati)

Cat. FAMILY (Genitore+Figlio 2012-2015)

Vincitori: "I Dianesi" di Marelli Giorgio e Gabriele

Terranno la CentropastoreCUP per un anno prima di rimetterla in palio per la settima edizione.

2° posto: "Demogorgone" di Matteo e Fabio Gorgone

3° posto: "Area Kings I Bellinui" di Francesca e Francesco Vitale

Miglior papà giocatore: Fabio Gorgone

Gara di Tiri liberi papà: Francesco Vitale

Gara di Tiri liberi mamme: Sara Mirto