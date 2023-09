Pallamano, inizia la stagione agonistica dell’Abc Bordighera (Foto)

Inizia la stagione agonistica dell’Abc Bordighera. Domenica primo ottobre i ragazzi dell’under 17 si recheranno a Cassano Magnago per l’esordio stagionale nel campionato Area2 di pallamano che vedrà ai nastri di partenza oltre al team bordigotto anche i coetanei del Crenna Varese, del Derthona di Tortona, di Vigevano, di Molteno, di Leno, di Cologne e di Ferrarin Milano.

“Sotto la guida del nuovo tecnico Ricardo Tomè, supportato dal preparatore dei portieri Giuliano Antoniol e dal preparatore atletico Walter Laura, i ragazzi cercheranno di farsi valere in un campionato che si preannuncia impegnativo visto il valore delle compagini partecipanti” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Si avvicinano anche gli impegni agonistici per le altre categorie che saranno impegnate nei vari campionati in Italia e Francia. L’under 15 maschile parteciperà sia al campionato italiano area2, sia al campionato dipartimentale francese con una squadra composta da nostri atleti e da atleti della Pallamano Ventimiglia, in virtù di un accordo di collaborazione fra le nostre due società, sotto la guida tecnica del coach ventimigliese Massimo Agnese, affiancato dai nostri Luciano Martin e Giuliano Salvati”.

“L’under 13 maschile sarà nuovamente diretto dalle coach Stefania Conte e Manuela Gagliolo che guideranno i nostri ragazzi nel campionato dipartimentale francese oltre a partecipare alle attività promozionali organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Handball” - svela l’Abc Bordighera - “Per quanto riguarda l’under 17 femminile, sarà rinnovata la proficua collaborazione con la Pallamano Imperia e con la guida di tecnici imperiesi vedrà le atlete partecipare al campionato dipartimentale francese ed al campionato italiano area2”.

L’Abc Bordighera, inoltre, promuoverà la pallamano con il progetto Baby Hanball: “Infine, ricordiamo il nostro impegno nel promuovere la pallamano presso i più piccini con il progetto Baby Handball per bimbi e bimbe dai 6 ai 9 anni con l’intento di far conoscere ed appassionare al nostro sport. A dirigere questo importantissimo settore saranno gli esperti tecnici Patrizia Bastianelli e Francesco Sassone che organizzeranno attività propedeutiche finalizzate a tale scopo. Per qualunque esigenza la nostra sede sarà aperta ogni martedì dalle 17 alle 19 presso la palestra Conrieri”.

Gli sponsor di Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amare e AlProfilo.