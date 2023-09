Liguria, al via un webinar di orientamento allo sport per le famiglie

Un webinar di orientamenti sullo sport andrà in scena domani, martedì 26 settembre. L’orientamento è da intendersi come un processo che segue lo sviluppo dei giovani in tutte le aree di vita, non soltanto quella scolastica, e che li accompagna nell’arco della vita: Progettiamocilfuturo, progetto di orientamento di Regione Liguria, si impegna nello stare affianco alle famiglie della Liguria, aiutando i giovani a scoprire i propri sogni, interessi e passioni, così come a supportare i genitori nello svolgere il loro ruolo fondamentale in questi momenti di crescita così importanti.

In questo contesto, il progetto Stelle nello Sport sostiene Orientamenti e ha contribuito a organizzare il webinar dal titolo “Perché è importante fare attività sportiva giovanile?”. Appuntamento, perciò, martedì 26 settembre dalle 18 alle 19,30 online con registrazione gratuita al seguente link.

Il webinar, dedicato alle famiglie, vuole aiutare a comprendere come sostenere i propri figli e le proprie figlie nella scelta dell’attività sportiva e perché è importantissima per il loro sviluppo. E’ importante dare una risposta alla domanda “Perché fare sport?”. Per diventare campioni? Per seguire i propri sogni e le proprie passioni? Per crescere e stare meglio? Per essere migliori uomini o donne del futuro? Ai genitori saranno offerti strumenti e idee per orientarsi in questo percorso fondamentale per la crescita dei loro figli, conoscendo gli sport e i loro valori e caratteristiche, centrando al meglio gli obiettivi e minimizzando i rischi dell’abbandono nelle fasi cruciali dello sviluppo.

I relatori saranno Michele Corti, ideatore e promotore del progetto Stelle nello Sport con gli eventi Festa dello Sport e SportAbility Day, il dottor Luca Ferraris – medico specialista in Medicina dello Sport, Medico Federale FIV e membro della Commissione Medica e Antidoping, membro Medical Commission di World Sailing, presidente dell'associazione medico sportiva di Genova della FMSI e il professore Angelo Gadina, docente formatore nazionale Coni Progetti Educamp e Centri Coni, docente formatore della Scuola regionale del Coni Liguria, preparatore atletico riconosciuto FITP e istruttore FIGC per giovani calciatori. L’evento è riconosciuto anche come attività formativa per il personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016 e verrà quindi rilasciato un attestato ai docenti.