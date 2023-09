Judo: ottime prestazioni per gli atleti dell'Ok Club Imperia nell'ultimo fine settimana

Fine settimana molto impegnativo per l’OK Club Imperia in gara con diversi atleti in tre diversi importanti appuntamenti agonistici a livello nazionale ed internazionale, per under 15 e under 18, commenta il Presidente Franco Viani.

Sabato scorso si è svolto a Crotone il Trofeo Augusto Ceracchini riservato alle rappresentative regionali, la squadra ligure si classifica al secondo posto e tra i componenti della squadra figura Martina Giordano, atleta di grande spessore, cintura nera e medagliata al campionato Italiano Cadetti, che risulta determinante per il risultato finale vincendo tutti gli incontri disputati.

Sempre sabato in Svizzera, Giulio Brezza disputava il Trofeo Internazionale Ranking 1000 di Murten, nella nuova categoria dei 55 kg, nonostante ottimi incontri non riusciva a scalare la classifica, complice anche una non perfetta forma fisica. Giulio è un atleta forte e determinato e farà sicuramente parlare di sé in futuro.

Si è tenuto ieri ad Olbia in Sardegna il prestigioso “Sardinia Trophy”, gara del circuito Trofeo Italia riservato alle categorie Under 15 dove a rappresentare l’OK Club era presente Francesca Sini.

Francesca mette a segno un importantissimo secondo posto e aumenta il suo punteggio in ranking nazionale, “ottime sensazioni”, commenta il tecnico imperiese Francesco Mij che ha accompagnato Francesca, “è determinata e dimostra una buona tecnica, metteremo a punto alcune mancanze tattiche in attesa del prossimo appuntamento”

“Non posso che essere contento delle prestazione di questo weekend - commenda il Maestro Daniele Berghi - i ragazzi si allenano con passione e dedizione, risultati importanti non tarderanno ad arrivare”.