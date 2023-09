Sanremo: getta una cucina in via Martiri ma viene pizzicato dalle telecamere, arriva una multa da 200 euro

E’ stato scoperto e multato l’autore del conferimento di una intera cucina sull’asfalto di via Martiri a Sanremo. Si tratta di una famiglia che vive nella vicina strada Rocca e che, domenica scorsa ha pensato bene di lasciare accanto ad un’isola ecologica l’intero vecchio mobilio, dopo aver installato quello nuovo.

Dopo il nostro articolo di domenica scorsa, Polizia Municipale e Rangers d’Italia si sono messi al lavoro e, grazie alle registrazioni delle telecamere sono risaliti alla famiglia che aveva indebitamente abbandonato la vecchia cucina, incurante delle normative.

Dalle immagini è emerso che la famiglia, che ha un ingresso che insiste sulla scalinata che termina proprio dove c’è l’isola ecologica, domenica mattina ha portato tutti i pezzi della cucina ma non ha fatto i conti con l’occhio elettronico che li ha inquadrati, sia durante il conferimento che verso l’ingresso di casa.

La Municipale ha provveduto a chiedere ad Amaie Energia di intervenire già lunedì mattina e, quindi, si è presentata al campanello di casa della famiglia. Questi hanno dichiarato di non sapere che non si poteva conferire in quel modo ma, visto che la legge non ammette ignoranza, è stata multata per 200 euro.

“Voglio ringraziare la Polizia Municipale e i Rangers d’Italia – ha detto in merito l’Assessore all’Ambiente, Sara Tonegutti - per i continui controlli coordinati tra loro. Magari i cittadini non se ne accorgono ma vengono svolti con regolarità e anche con difficoltà logistiche e burocratiche. Purtroppo non sempre riusciamo a sanzionare i colpevoli, non è semplice. Ma i controlli proseguiranno per cercare di prevenire e, in taluni casi educare, chi non conferisce l’immondizia in modo corretto”.

Ricordiamo che, per gettare gli ingombranti esistono due possibilità: recarsi nei due centri di conferimento, in Valle Armea e a Coldirodi oppure chiedere un appuntamento ad Amaie Energia per il ritiro. Per altri rifiuti, come ad esempio l’olio utilizzato in cucina, è possibile il conferimento nei centri di piazza Muccioli e via San Francesco.