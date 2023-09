Taggia: i ragazzi della scuola “Mazzini” in visita al Museo Nazionale dei Trasporti

Con l’in­­­izio dell’anno scolastico 2023/2024 sono iniziate le visite guidate per le scuole al Museo Nazionale Trasporti. A dare il via all’iniziativa sono state quattro classi dell’Istituto Comprensivo di Taggia, Scuola Primaria G. Mazzini in Zona Levà. Una mattinata è stata dedicata alle Terze A e B ed un’altra alle Quinte A e B: tutte accompagnate dai rispettivi insegnanti.

Grande entusiasmo e domande a raffica per i responsabili del Museo che hanno cercato di rispondere ad ogni quesito sui materiali esposti e sui funzionamenti delle apparecchiature, con una terminologia adatta ai piccoli studenti.

Decisamente più affascinante per loro la sezione modellistica al piano inferiore, ricca di modellini che corrono sui plastici “vintage”, recuperati e resi funzionanti dai valenti fermodellisti soci del Museo.

Nel corso delle visite, i soci hanno anche dato loro alcune nozioni sull’educazione civica e sulla sicurezza nei comportamenti da tenere all’interno delle stazioni ferroviarie, ricordando i divieti e le indicazioni da seguire.

D’ora in vanti si susseguiranno le visite guidate - come avvenuto già durante lo scorso anno scolastico - che sono facilmente prenotabili, contattando i responsabili del Museo telefonicamente al 327 172 3743, oppure via e-mail scrivendo a sedetaggia@museonazionaletrasporti.it

La Sede di Taggia-Arma del Museo Nazionale Trasporti/D.L.F. di Ventimiglia è comunque aperta abitualmente al pubblico ogni sabato a partire dalle 15.