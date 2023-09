Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 25 settembre a domenica 1° Ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE

SANREMO

18.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: ultimo giorno della mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



MARTEDI’ 26 SETTEMBRE



SANREMO

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ il giornalista Graziano Cetara presenta il libro ‘Milena Sutter, verità e misteri sul biondino dalla spider rossa’ (Minerva). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

17.00. Per il suo decimo anniversario, Ance Imperia organizza l’assemblea generale 2023, che avrà come titolo ‘Sempre più in alto’ con presentazione in anteprima assoluta del progetto di ripristino della Funivia Sanremo-Monte Bignone. Golf degli Ulivi (locandina)

18.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

VALLECROSIA



21.00. Incontro conoscitivo di prova per i laboratori teatrali condotti da Silvia Villa, in collaborazione con La Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’. Sala Polivalente in via Cristoforo Colombo, evento gratuito apertoi al pubblico, più info WhastApp al numero 347 544665



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘Il Misantropo’: rappresentazione in versione moderna del capolavoro di Molière trasponendone l'azione nel mondo del jet-set. Con Jean-Charles Chagachbanian, Philippe Maymat, Thomas Le Douarec, Jeanne Pajon, Justine Vultaggio, Rémi Johnsen, Valérian Behar-Bonnet et Caroline Devismes. Théâtre Princesse Grace (più info)





MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE



SANREMO

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



18.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

IMPERIA

11.00. ‘Agribike’: conoscere il territorio e le aziende agricole con i loro prodotti tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricoleda percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collaborazione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)

17.00. ‘Digitalizzazione e Territorio: come valorizzare i prodotti agroalimentari e oleari attraverso il marketing digitale’: incontro organizzato dalla Confcommercio con relatrice Stefania Bosi, consulente e formatrice di marketing e comunicazione strategica. Infopoint ‘L’Approdo’, molo lungo di Oneglia (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



ENTROTERRA

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. 32esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 30 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE



SANREMO

8.00. 70° Rallye Sanremo, settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. Partenza e arrivo in Piazzale Carlo Dapporto (i dettagli a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. ‘Le Fiabe del Mare’ a cura di Talea: Workshop di fumetto: sulle tracce di Italo Calvino rivolto a giovani scrittori. Forte di Santa Tecla, info e prenotazioni 334 1955280, anche domani (più info)

17.30. Lo scrittore Enzo Barnabà intrattiene i presenti sull’argomento ‘Le Château Grimaldi, magnifica enclave internazionale vicino alla frontiera francese’. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.). Sala Consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota

18.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



18.00. Pesto al mortaio e degustazione olio – laboratorio: Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

VALLECROSIA



21.00. Incontro conoscitivo di prova per i laboratori teatrali condotti da Silvia Villa, in collaborazione con La Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’. Sala Polivalente in via Cristoforo Colombo, evento gratuito apertoi al pubblico, più info WhastApp al numero 347 5446651

OSPEDALETTI



7.30. ‘Liguria Bike Trail’: avventura in bici per scoprire il Ponente Ligure. Partenza e arrivo presso La Piccola, fino al 3 ottobre (più info)

DIANO MARINA



21.00. ‘I Maneggi per maritare una Figlia’: commedia di Gilberto Govi con Tullio Solenghi, Elisabetta Pozzi. Regia di Tullio Solenghi. Politeama Dianese (primi posti 30 euro, secondi 26, galleria 22, ridotti 17)



ENTROTERRA

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.30. 32esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 30 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





VENERDI’ 29 SETTEMBRE



SANREMO



8.00. 70° Rallye Sanremo, settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco + 24° Rally delle Palme (più info). Partenza e arrivo in Piazzale Carlo Dapporto (i dettagli a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



12.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

17.00. ‘Le Fiabe del Mare’ a cura di Talea: Workshop di fumetto: sulle tracce di Italo Calvino rivolto a giovani scrittori. Forte di Santa Tecla, info e prenotazioni 334 1955280 (più info)

20.00. ‘Il Pesce che non ti aspetti’: nuova edizione della rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’ con una serata dedicata al sorprendente mondo del pesce locale povero e poco conosciuto(35 euro). Ristorante del Villaggio dei Fiori, per informazioni e prenotazioni 380 8686215 (più info)

21.00. ‘I Maneggi per maritare una Figlia’: commedia di Gilberto Govi con Tullio Solenghi, Elisabetta Pozzi. Regia di Tullio Solenghi. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

18.00. ‘A scuola di nodi col pescatore Mimmo’: laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di Legacoop Liguria. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



OSPEDALETTI



7.30. ‘Liguria Bike Trail’: avventura in bici per scoprire il Ponente Ligure. Partenza e arrivo presso La Piccola, fino al 3 ottobre (più info)

ENTROTERRA



10.00. ‘Fattorie aperte 2023’ (13a edizione), visite, laboratori, attività didattiche a: frazione Buggio di Pigna, Sanremo, Diano Marina, frazione Evigno di Diano Arentino. Per saperne di più cliccare questo link (anche domani)

CAMPOROSSO

21.15. Spettacolo benefico con la comicità di Enrique Balbontin. Aprono la serata gli alunni della scuola di musica Industrie Musicali di Vallecrosia ‘Modern Music Institute’, vincitori del bando di Aceb 2022 col progetto ‘Industrie Musicali Band’ (13 euro). Palatenda di località Bigauda (acquisto biglietti a questo link)



DOLCEACQUA

15.00. Festa Nazionale del Pleinair: arrivo dei partecipanti e sistemazione nell’area verta di Località Praeli, lungofiume argine destro (più info)

19.00. Per ‘Dolceacqua incontra’, Rodolfo Cervetto presenta il suo libro ‘I suoni della vita, tre racconti Jazz’. Introduce Umberto Germinale appassionato di musica e fotografia. Enoteca Regionale in via Castello. Info e prenotazioni 0184 206666

PERINALDO



18.00. ‘Cun i Pei Sute a Tóura’ a cura di Angela Trotta, Milva Pizzio e Francesco Guglielmi. Sale del Comune, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30. Raduno degli Alpini: tre giorni di festeggiamenti per il Centenario dalla fondazione della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale alpini con il coinvolgimento di tutte le Sezioni di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e della Sezione Francia (il programma nella locandina)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.30. 32esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 30 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dallo chef Marcel Ravin, doppiamente stellato, accompagnato dallo chef Julien Royer, triplamente stellato. Pop-Up Blue Bay, Las Brisas presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, anche domani (più info)



20.00. ‘Recital di pianoforte’ di Alexandra Dovgan. In programma: Bach, Beethoven, Chopin. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





SABATO 30 SETTEMBRE



SANREMO



8.00. 70° Rallye Sanremo, settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco + 24° Rally delle Palme (più info). Partenza e arrivo in Piazzale Carlo Dapporto (i dettagli a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.30. ‘Festa dello Sport - Sanremo in Sport’: un’intera giornata all’insegna dello sport, con un percorso di ben 33 discipline da provare nel parco di Villa Ormond per bambini e adulti (la brochure a questo link) PDF Sanremo in sport A5-2023-1

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



11.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (inaugurazione della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla. Fino al 5 novembre (il programma a questo link)

12.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato + alle 19 performance sonora di Anna Ippolito. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 14 femminile. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)



14.00-18.30. 2° Trofeo dei presidenti (2ª edizione): regata sprint di canottaggio allievi e cadetti. Specchio acqueo antistante la città

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



11.00. Laboratorio Ittico-Gastronomico con degustazione. Con l’Ittiturismo Patrizia di Sanremo a cura di Legacoop Liguria. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. Lo scrittore Alessio Lega presenta il suo libro ‘L'anarchia in 100 canti’. Teatro dell’Attrito, Via B.Bossi, prenotazioni al numero 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



7.30. ‘Liguria Bike Trail’: avventura in bici per scoprire il Ponente Ligure. Partenza e arrivo presso La Piccola, fino al 3 ottobre (più info)



ENTROTERRA



10.00. ‘Fattorie aperte 2023’ (13a edizione), visite, laboratori, attività didattiche a: frazione Buggio di Pigna, Sanremo, Diano Marina, frazione Evigno di Diano Arentino. Per saperne di più cliccare questo link (anche domani)



DOLCEACQUA

12.30. Festa Nazionale del Pleinair: ‘Aperitivo di Benvenuto’ con degustazione a base di prodotti tipici locali e Vino Rossese, in omaggio la ‘Borsa di Benvenuto’ + alle 15, Visita Guidata al Centro Storico e Monumenti (più info)

PIEVE DI TECO

9.30. Raduno degli Alpini: tre giorni di festeggiamenti per il Centenario dalla fondazione della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale alpini con il coinvolgimento di tutte le Sezioni di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e della Sezione Francia (il programma nella locandina)

PERINALDO



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a destra…’, lo scrittore Alessio Bellini presenta il libro ‘Cronache Matuziane’. Sale del Comune, ingresso libero

SEBORGA



11.00. Festa dell'Ordine Monastico di Seborga: celebrazione della Liturgia di San Giovanni Crisostomo in onore del Santo Patrono di Seborga San Michele Arcangelo + alle 14 Benedizione dell'Ordine Equestre di S. Bernardo di Seborga. Via Miranda 4

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. 32esimo ‘Monaco Yacht Show’ (ultimo giorno): leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)



11.30-19.00. Mostra fotografica ‘Monaco di una volta’ di Jean e Jean-Pierre Debernardi’: una selezione di vecchie foto del Principato, restaurate e colorate da Jean-Pierre Debernardi a partire da lastre fotografiche in vetro lasciate in eredità dal nonno fotografo, Jean Debernardi. Espace Léo Ferré, fino al 6 ottobre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dallo chef Marcel Ravin, doppiamente stellato, accompagnato dallo chef Julien Royer, triplamente stellato. Pop-Up Blue Bay, Las Brisas presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort (più info)



DOMENICA 1° OTTOBRE



SANREMO



7.00-12.00. 2° Trofeo dei presidenti (2ª edizione): regata sprint di canottaggio allievi e cadetti. Specchio acqueo antistante la città

8.00-19.00. Tradizionale ‘fiera di ottobre’, manifestazione commerciale nell’area del Lungomare Italo Calvino - piazzale Carlo Dapporto

9.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 14 femminile. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)

10.00-13.00. ‘L’Italia Vincente’: due giorni di incontri e dibattiti focalizzati sul primo anno di Governo Meloni. Collegamento in diretta con il Premier Meloni alle 11. Intervengono i deputati liguri Matteo Rosso e Maria Grazia Frija, i Senatori Gianni Berrino e Roberto Menia, il capo delegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, assessori e consiglieri regionali e comunali. Teatro Centrale (il programma)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (inaugurazione della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: ultimo giorno della mostra personale di Malnato. Finissage alle ore 17 con Paola Moreno - Quartz Experience + a partire dalle 19 sonorità di Wir.ium & PaulSpez. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna

20.45. ‘10 Parole – Istruzioni per la Vita’: primo incontro con catechesi sui 10 Comandamenti rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni. Oratorio dell’Immacolata Concezione, in piazza San Siro, info 348 3382569



IMPERIA

14.00. ‘Imperia in Bicicletta… pedala per la tua città 2023’ (33ª edizione): passeggiata ciclistica non competitiva aperta a tutti per le vie del capoluogo. Partenza e arrivo da calata G.B Cuneo/banchina Aicardi nel porto di Oneglia (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI



7.30. ‘Liguria Bike Trail’: avventura in bici per scoprire il Ponente Ligure. Partenza e arrivo presso La Piccola, fino al 3 ottobre (più info)

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica del mese)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA



10.00. Festa Nazionale del Pleinair: possibilità di visitare il Visionarium 3D (più info)

PIEVE DI TECO



9.30. Raduno degli Alpini: ultimo di tre giorni di festeggiamenti per il Centenario dalla fondazione della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale alpini con il coinvolgimento di tutte le Sezioni di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e della Sezione Francia (il programma nella locandina)

ROCCHETTA NERVINA

12.30. 8° Gala della Solidarietà, organizzato dalla Delegazione LILT di Bordighera al ristorante ‘Rio del Mulino’

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenuca anche 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.30-19.00. Mostra fotografica ‘Monaco di una volta’ di Jean e Jean-Pierre Debernardi’: una selezione di vecchie foto del Principato, restaurate e colorate da Jean-Pierre Debernardi a partire da lastre fotografiche in vetro lasciate in eredità dal nonno fotografo, Jean Debernardi. Espace Léo Ferré, fino al 6 ottobre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



18.00. Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Nathalie Stutzmann con il baritono Matthias Goerne. Programma: Prokofiev, Mahler, Tchaikovsky. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



9.00-17.00. ‘Prom’ du Cœur’: evento di beneficenza organizzato per l'ottavo anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e della Costa Azzurra in collaborazione con l'Associazione Enfants Cancers et Santé. Port de Nice, Esplanade Lympia (più info)





