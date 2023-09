Pallamano Ventimiglia, l'under 13 inizia la stagione al Torneo Chapelain

Oggi prima giornata di attività sportiva ufficiale per i ragazzi dell'Asd Pallamano Ventimiglia nella categoria under 13.

La squadra composta da Cristian Lagana', Simone Arnone, Marco De Renzis, Gabriele Trucchi, Gabriele Lo Coco, Matteo Bellina, Cristian Zuppardo, Yuri Gentile, Amedeo Pastor, Elia Galluccio, Luca Vergante ha partecipato al Torneo Chapelain a Nizza.

"I nostri leoncini hanno iniziato la stagione 2023-2024" - afferma la presidente Paola Nanni - "Partecipando al tradizionale Torneo Chapelain, organizzato dalla Federazione francese, che ha permesso di effettuare le selezioni per la definizione dei gironi di campionato. Un primo impegno importante, per una squadra parzialmente collaudata, con l'innesto di nuovi giovani atleti. Le ovvie difficoltà di questa giornata, non hanno naturalmente preoccupato gli allenatori, il giovanissimo Andrea Sismondini. che sta mettendo, a disposizione dei ragazzi under 13, la sua esperienza di ormai diversi anni di pallamano, sotto la supervisione del nostro storico coach Massimo Agnese".

"Approfitto per fare un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi per la stagione in corso" - continua la presidente - "Devo dire che sono particolarmente contenta per un numero considerevole di iscrizioni. Come tutti gli anni, ribadisco l'importanza dello sport e dell'aggregazione, dei valori che ci hanno sempre contraddistinti: amicizia, inclusione, senso di appartenenza, sana competizione ma soprattutto divertimento. Ringrazio anche con immenso piacere, i genitori che in queste prime battute, si sono dimostrati collaborativi e già grandi tifosi dei loro ragazzi. Le società sportive, come ho sempre detto, non sono dei baby-park. Da mamma di ex giocatore di pallamano, posso dire che noi genitori abbiamo l'obbligo di entusiasmarci, di partecipare, di seguire i nostri figli per creare quel connubio che porta al successo, non solo sportivo, ma di grandi emozioni".

"Dopo la passata stagione di transizione, durante la quale abbiamo dovuto ridare equilibrio in ambito societario, ora siamo pronti a ripartire alla grande e i presupposti ci sono tutti. Auguro quindi una buona stagione ai miei compagni di viaggio Debora, Simona, Massimo, Moreno ai nostri giovani allenatori il duo Andrea e Andrea, una bella squadra davvero!" - conclude - "Il primo ottobre parteciperemo, con tante altre associazioni sportive di Ventimiglia, alla Giornata Nazionale dello Sport. Aspettiamo tutti i ragazzi che vorranno provare questo sport affascinante che è la pallamano".