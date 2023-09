Gli arcieri San Bartolomeo alla gara di tiro con l'arco 25+18 di Sant' Olcese

Oggi a Sant' Olcese (GE), si è svolta una gara di tiro con l'arco 25+18 valevole per la qualificazione ai campionati italiani 2024.



Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con 6 atleti. Veniamo ai risultati.

Nella divisione olimpica terzo posto senior maschile per Fabio Furlanetto. Passiamo alla divisione arco nudo. Nei master maschile primo posto per Cesare Prette, secondo posto per Maurizio Gabrielli, settimo posto per Davide Piana, ottavo per Cesare Argento, nono per Salvatore D'Amico. La squadra master maschile arco nudo, con Prette Gabrielli e Piana, si aggiudica la prima posizione.



Prossimi impegni per i gialloblù la gara del prossimo fine settimana a Frabosa e le gare di metà ottobre a San Bartolomeo.