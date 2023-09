Diano Marina: riprese le gare dal tabellone vincenti del torneo di Beach Volley

Questa mattina sono riprese le gare dal tabellone vincenti del torneo di Beach Volley a Diano Marina. Confermate le attese con la testa di serie n 1 Montedoro - Pastorino di Albissola e le torinesi Diprima - Guglielmo testa di serie n 2 già in semifinale tabellone vincenti, che sono in attesa delle vincenti che provengono dal tabellone perdenti. Sono ancora in gara Valdora - Filippini di Savona - Perata - Bacicalupo di Finale Ligure, Giacosa - Fragonas di Torino. Aime - Uika Torino.

La finale terzo-quarto posto è prevista per le ore 15 mentre la finalissima della tappa città di Diano Marina Trofeo Acqua Calizzano è alle ore 16.

La tappa è organizzata dalla polisportiva Riviera Volley Grafiche Amadeo - Oliflor in collaborazione con il comune di Diano Marina assessorato allo sport e turismo - Fipav Italia E Fipav Liguria.