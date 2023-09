Calcio: un nuovo allenatore e nuovi impegni per l’ASD Badalucco 2009 che ha ripreso tutte le attività

Sabato scorso è ripresa in pieno l’attività dell’ASD Badalucco 2009. La nuova stagione si è riaperta all’insegna delle novità: l’ingresso di un nuovo allenatore e l’ampliamento delle opportunità di gioco.

“Al termine dello scorso anno abbiamo raggiunto un accordo con un nuovo Mister – spiega Giampiero Boeri, direttore organizzativo del sodalizio –. Si tratta di un tecnico molto conosciuto nel settore giovanile, Paolo Garrione. Andrà ad affiancare l’attività degli allenatori già in forza all’ASD, ovvero il sottoscritto, Maurizio Donzella e Samuele Perotti. Si è reso necessario perché agli impegni derivati dal campionato CSI, si aggiungerà quest’anno il calendario degli incontri della FGCI. Per il resto il calendario delle attività di preparazione e socializzazione, indirizzate al gioco del calcio ripercorre ritmi già collaudati, approvati dal Direttivo”

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 18.30 si alleneranno, sotto la guida di Garrione, i “pulcini”, ovvero i bambini nati tra il 2014 e il 2015: Laura Courel, Alice Donzella, Leonardo Oliva, Lorenzo Bruzzone, Luca Lanfranchi, Davide Lanfranchi, Riccardo Ozenda, Mattia Ozenda, Ettore D’Avenia, Francesco Polidoro.

Il sabato dalle 10 alle 12 toccherà ai “piccoli amici”, affidati a Maurizio Donzella e Samuele Perotti, si tratta di bambini nati tra il 2016 e il 2018: Aldo Donzella, Gregorio Panizzi, Ludovico Panizzi, Elia Bianchi, Edoardo Trajan, Diego Oliva, Alessandro Tait, Joele Cane. Loro faranno attività motorie, in forma di gioco e condivisione calcistica. “Abbiamo fatto un bellissimo primo allenamento – ha detto il mister Maurizio Donzella, ieri mattina – devo fare i miei complimenti ai bambini che hanno seguito per due ore, con estrema disciplina ed attenzione. Vuol dire che sono già stati motivati in famiglia. E sono interessati. Non è facile questa autodisciplina alla loro età”

Paolo Garrione, classe 1955, ha un curriculum di tutto rispetto. E’ tecnico conosciutissimo nel settore, per aver allenato, dopo una parentesi di arbitro di pallavolo, in una lunga attività che risale agli anni ottanta squadre come: Virtus, Argentina, Imperia, Bordighera ed Arma.

“Mi ha fatto veramente piacere venire ad allenare i piccolissimi di Badalucco – ci dice Garrione al termine dell’allenamento sul campo di Regione Pre-martin - essenzialmente per due motivi. Infatti qui ero già stato negli anni ottanta come responsabile della prima squadra del Badalucco”

E qual è l’altro motivo?

“E’ l’esistenza di una struttura ottimale, unica nella provincia. Qui c’è un campo sportivo con un manto nuovo bellissimo. Inoltre la contiguità con la palestra del complesso scolastico fa sì che l’allenamento sia sempre possibile, anche nei giorni più rigidi e in quelli di pioggia”

Come è stato il primo impatto con i bambini?

“Si è subito stabilito un feeling, basato sul rispetto delle regole e sull’impegno in un’atmosfera di lealtà e capacità di giocare insieme. C’è un bel gruppetto già affiatato, sia maschi che femmine, che stanno imparando a stare insieme. Tra di loro ci sono due o tre elementi che dovrebbero conseguire ottimi risultati. Tutto lascia pensare che ci sapremo distinguere”

Cosa pensa della recente decisione del Parlamento di inserire in Costituzione l’attività sportiva?

“Si tratta di una decisione assolutamente grandiosa, perché nell’infanzia l’introduzione graduale della pratica sportiva non può che avere risultati benefici sotto tutti i punti di vista, soprattutto per lo sviluppo e il benessere psico-fisico. Mi rendo conto però che certe maestre non ce la fanno a svolgere attività sportive con i loro alunni. Ci vorrà personale specializzato, per passare dalle belle intenzioni ai fatti ed avere una gioventù più sana. Comunque io mi metto in gioco. Sono disponibile a prestare la mia attività per qualche ora nelle scuole di Badalucco, per avvicinare i giovani alla pratica di una sana attività sportiva. Basta che me lo chiedano”.



Carlo Michero