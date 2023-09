Calcio, Promozione: termina in parità (1-1) il dery dell'estremo ponente fra Ventimiglia e Camporosso

Davanti a un pubblico numeroso (in gran parte da parte ospite ), Ventimiglia e Camporosso, hanno cercato la loro prima vittoria di campionato affrontandosi a viso aperto ma alla fine, si sono dovute accontentare di un pareggio. I frontalieri, devono tuttavia lamentare le pesanti assenze a centrocampo di Aretuso, (probabile un lungo stop) e di Addiego, oltre allo squalificato Scognamiglio e all'infortunato Peirano; assenze che si riveleranno decisive nell' economia del gioco ventimigliese. La prima frazione di gioco non ha riportato grosse emozioni; il Ventimiglia, si metteva in luce con Sparma al 17'con tiro parato e al 32' con una girata fuori di poco. Nel finale di tempo, Calcopietro, girava di testa verso la rete, la sfera veniva deviata in corner. Al 48', i locali passano in vantaggio: percussione sulla destra di Sparma che traversava in area; dalla parte opposta giungeva Ala che all' altezza del primo palo batteva Frenna.



Nella ripresa, Luci, mister del Camporosso, effettuava nei primi minuti ben tre cambi per dare più forza alla sua squadra e infatti, dopo un tiro di Rea sul portiere, gradualmente il Camporosso prendeva campo costringendo a sua volta il Ventimiglia ad abbassare il suo baricentro. La pressione continua degli ospiti, vedeva le conclusioni di Calcopietro al 32' colpire di testa sulla traversa: la palla ricadeva sulla linea di porta consentendo al portiere Haderbache di bloccare la sfera. Lo stesso portiere veniva impegnato da Demme sul suo palo al 42'. Il Camporosso acciuffava meritatamente il pareggio al 43' grazie a una sfortunata autorete di Ierace che con la palla colpiva con la parte superiore della testa facendo effettuare al pallone una colombella che s' infilava alle spalle del portiere. Delusione per i locali che si sono lasciati sfuggire una vittoria proprio nel finale di gara invece dalla parte opposta, gioia per averci creduto sino alla fine nel raggiungimento di un più che meritato pareggio con i giocatori, a fine partita festeggiati dai numerosi tifosi accorsi al campo Morel.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Schittzer, Rea, Arena, Verardi, Ierace, Oliveri, Cassini, Gambacorta, Sparma, Ala. Sono subentrati: Giglio, Latella, e Bertone. Allenatore: Massullo.



CAMPOROSSO: Frenna,Giovinazzo,Cordì, Micu, Bacciarelli, Demme, Calvini, Piana, Calcopietro, Luci M., Alemanno. Sono subentrati: Monteleone, Lodovici, Managò e Crudo. Allenatore: LUCI C.



Arbitro: Igor Nicola Viviani (Sez. Genova). Assistenti: Vittorio Semini (Sez. Albenga), Stefano Balbo (Sez. Imperia)