Balun, passo falso dell'Imperiese nella semifinale scudetto

Passo falso dell'Imperiese nell’andata della seconda semifinale della serie A Banca d’Alba, è, infatti, la Pallapugno Albeisa a passare nello sferisterio di Dolcedo.

Una vittoria in rimonta quella della quadretta di capitan Vacchetto. Il primo break della gara, infatti, è della formazione imperiese che dal 2-2 sale a 4, si porta poi sul 5-3, prima della reazione degli albesi per il 5-5 alla pausa. Il match sale d’intensità nella ripresa: dopo il gioco iniziale della Pallapugno Albeisa si passa al 9-6 per l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, ma Vacchetto e compagni restano in partita, 9-8. E così arriva il time-out imperiese. La squadra di casa arriva per prima a 40, ma gli albesi prendono le tre cacce successive ed è parità, 9-9. Ma non si ferma la corsa della Pallapugno Albeisa che concede due soli 15 nei due giochi successivi (uno per gioco) per il 9-11 finale.

Definite, intanto, le date delle gare di ritorno: venerdì sera a Castagnole delle Lanze arriva il Marchisio Nocciole Cortemilia, mentre sabato pomeriggio Pallapugno Albeisa e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sono di scena al Mermet.

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-11

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Davide Iberto, Davide Malafronte. Dt: Riccardo Aicardi e Lorenzo Terreno.

Pallapugno Albeisa: Paolo Vacchetto, Nenad Milosiev, Lorenzo Bolla, Roberto Drago. Dt: Bruno Campagno e Domenico Raimondo.

Arbitri: Andrea Ferracin e Sergio Giovanni Olivieri.

Serie A Banca d’Alba

Semifinali – Andata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole 8-11 (a Cortemilia)

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-11 (a Dolcedo)

Semifinali – Ritorno

Araldica Castagnole-Marchisio Nocciole Cortemilia 29 settembre ore 20.30 a Castagnole delle Lanze

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 30 settembre ore 15 ad Alba.