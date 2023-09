Centro Prelievi Mobile, a Vallebona raddoppia l'appuntamento mensile

A Vallebona il servizio di prelievi ematochimici itinerante raddoppia l'appuntamento mensile a partire dal 1° ottobre. Il "Centro Prelievi Mobile" sarà, infatti, disponibile per gli abitanti del paese il 2° e 4° venerdì del mese. Lo annuncia il comune di Vallebona.

"Il servizio di prelievi itinerante di Asl1, a disposizione di tutti i cittadini esenti e non dal pagamento del ticket, riprenderà la sua attività a Vallebona a partire dal 1° ottobre 2023. Il camper sarà da ora disponibile per due volte al mese, più precisamente il 2° e 4° venerdì di ogni mese in via Giovanni XXIII 24 nei pressi della Sala Bande. Per usufruire dei servizi del “Centro prelievi mobile” di Asl1 per il prelievo degli esami di laboratorio basterà prenotare presso i consueti canali: per telefono all'800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18); presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario); presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione Cup o sul portale prenotosalute.regione.liguria.it" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

"Il pagamento deve avvenire prima della prestazione (attraverso gli sportelli Asl1, Ticketweb, Pago PA...) e non sarà possibile effettuarlo al momento del prelievo presso il camper" - ricorda il Comune.