Infermiere e Salute: la rubrica torna presto su Sanremonews.it

Da qualche tempo Infermiere e Salute, appuntamento della domenica curato da anni da Roberto Pioppo ha avuto un rallentamento. Sono molti i lettori che sui social e alle mail hanno chiesto informazioni.

Rassicuriamo tutti sul ritorno della rubrica domenicale, ci vorrà solo un poco di pazienza dovuta a un momento non facile ma in superamento che l'autore Roberto Pioppo sta vivendo.

Conosciamo la voglia di Roberto di firmare ogni domenica una riflessione ed approfondimento legato al suo mestiere. Non c'è oscurità che non riveda la luce. Così sarà anche per noi. Sappiamo però prenderci il tempo necessario, a presto.