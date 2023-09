Messa in sicurezza del porto di Arma di Taggia: l'affidamento dei lavori arriverà ad un anno dalla mareggiata

L'amministrazione comunale di Taggia punta ad appaltare i lavori nella Darsena entro fine anno. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Conio si è recato a Genova, per un incontro in Regione, con l'obiettivo di ricevere rassicurazioni in vista della scadenza della concessione demaniale a fine anno. Un incontro giudicato positivo dal primo cittadino che oggi conferma la volontà di portare avanti l'attesa opera.



I lavori nel porticciolo di Arma potrebbero partire a circa un anno dalla mareggiata avvenuta tra il 17 e 18 gennaio. Il violento moto ondoso di quella notte ha fatto emergere con chiarezza tutte le criticità strutturali della darsena, oltre a causare danni alle barche.

In questi giorni anche il Circolo Nautico di Arma, gestore della Darsena, attraverso il presidente Roberto Parodi ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco e gli uffici comunali. "Abbiamo ricevuto rassicurazioni. - spiega il presidente Parodi - C'è la volontà politica di procedere con questi lavori per la messa in sicurezza del nostro porto. La burocrazia ha i suoi tempi e da parte del Comune, gli uffici si sono dati da fare. In questa fase bisogna aspettare Regione e poi si potrà procedere con l'appalto e i lavori veri e propri".

Il circolo si è anche rivolto ad un avvocato, per cercare essere tutelato nel protrarsi di questa situazione. Inoltre è stata avanzata anche una richiesta al Comune: la diminuzione delle quote versate dai diportisti, a fronte dei disagi patiti ormai da 8 mesi. Da febbraio, è rimasta in vigore l'ordinanza della capitaneria di porto che impedisce la navigazione nella Darsena, a qualsiasi barca che abbia un pescaggio massimo superiore a un metro. Un problema che fa il paio con il divieto per i pescatori armesi, di uscire con il buio, a causa dell'assenza del faro di segnalazione, lato Arma. Faro che venne posizionato alcuni mesi fa e distrutto dopo appena pochi giorni da una mareggiata.

Solo per quanto riguarda la messa in sicurezza del porto si parla di interventi per circa 220mila euro. Con questa somma si riuscirà a dragare il fondale, ripristinare catenaria e ormeggi e soprattutto smaltire il materiale che sarà estratto dal fondo. Il Comune sarà costretto ad accendere un nuovo mutuo per riuscire a sostenere l'intervento.