Calcio. Serie D, primo ko della Sanremese in campionato. Il Gozzano passa 2-1 al "Comunale"

SANREMESE-GOZZANO 1-2 (13' rig. Ibe, 20' Cento, 26' rig. Pereira)

La Sanremese non riesce a tirare in porta nel recupero, il Gozzano passa al "Comunale"

90' saranno 5 i minuti di recupero

88' ammonito anche Tordini

87' siamo agli sgoccioli. La Sanremese deve trovare un'idea là davanti se vuole agguantare il pari

87' Di Giovanni rileva Gemelli negli ospiti

85' ammonito Piraccini

80' nei rossoblu Infantino rileva Montalbano

78' Gozzano vicino al tris su corner e successivamente con Bohli che mura il tiro di Montalbano

74' Piraccini per Pereira negli ospiti

70' Primo cambio nel Gozzano: Cannataro per Turato

66' Pellicanò e Camerino al posto di Rocco e Biagini. Intanto Silenzi ci riprova di sinistro ma colpisce l'esterno della rete

62' Silenzi fa tutto da solo nel traffico, il suo diagonale termina non di molto a lato

59' Mauro lascia il posto a Cesari. Ancora nessun cambio nelle fila rossoblu

50' Santanocito per Scariano: secondo cambio nei biancazzurri

48' grossa chance per la Sanremese: cross basso di Mauro, e Rocco praticamente solo di prima intenzione Si fa parare il tiro da Vagge che compie un autentico miracolo

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo col Gozzano in vantaggio

45' proteste matuziane per un rigore non concesso per un atterramento in area di Maglione

40' la Sanremese prova a riorganizzarsi ma non riesce ancora a rendersi pericolosa

34' problemi fisici per Ibe, costretto ad abbandonare la partita. Al suo posto entra Silenzi

33' ammonito Pennati per fallo su Mauro

26' altro rigore concesso dall'Arbitro questa volta al Gozzano per atterramento di Bohli su Pennati, anche qui un dubbio rimane se l'estremo prende prima la palla o la gamba. Trasforma Pereira, Gozzano avanti

20' pareggio del Gozzano con Cento, che prende spazio e campo da solo dai 30 metri senza essere contrastato e con un gran destro non lascia scampo a Bohli

19' si fa vedere il Gozzano con un colpo di testa fuori misura di Pereira al termine di un'azione manovrata a lungo sulla destra

13' Sanremese in vantaggio: Vagge atterra Ibe in area, contatto blando ma l'arbitro assegna il penalty. È lo stesso Ibe a trasformare

10' ancora Larotonda su cross di Mauro manca questa volta di poco lo specchio della porta

9' schema su angolo che porta alla conclusione Tordini, murato da un difensore ospite, poi Larotonda spara altissimo

7' buon giropalla con alcune fiammate in verticale dei padroni di casa

1' inizia il match!

SANREMESE: Bohli, Bechini, Maglione, Ibe, Gagliardi, Rocco, Tordini, Mauro, Larotonda, Scariano, Biagini. A disp. Grotta, Bregliano, Legal, Pellicanò, Silenzi, Taddei, Cesari, Santanocito, Camerino. All. Giannini.

GOZZANO: Vagge, Gemelli, Cicagna, Cento, Pennati, Pereira, Turato, Capellupo, Di Paola, Ferrari, Montalbano. A disp. Del Duca, Di Giovanni, Santi, Pluvio, Piraccini, Cannataro, Scarpa, Infantino, Lettieri. All. Schettino

ARBITRO: Cortese di Bologna