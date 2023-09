Diano Marina in vetrina al “World Travel Market” di Londra

Ci sarà anche Diano Marina al “World Travel Market” di Londra. Si tratta dell’evento più importante organizzato nel Regno Unito per promuovere il territorio.

L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre e in questi giorni il Comune ha deciso di partecipare e troverà spazio all’interno di uno stand in compartecipazione con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”.

La fiera, ogni anno, accoglie migliaia di espositori provenienti da tutto il mondo che presenteranno le loro destinazioni. L'esposizione è aperta agli operatori del settore (buyer e media) e prevede una presenza superiore a 50.000 visitatori.

La partecipazione è l’occasione per stabilire nuovi contatti commerciali ma anche per consolidare rapporti in un mercato obiettivo di primaria importanza come è quello inglese.

Diano Marina è pronta all’evento presentando alla fiera WTM con una proposta turistica allettante. Figlia di operatori e professionisti che sanno valorizzare al meglio le bellezze dei luoghi e delle destinazioni grazie a un’offerta completa e di livello.

Tutto il golfo di Diano Marina permette di vivere esperienze gratificanti ed uniche, grazie alla cultura, all’arte, alla storia, alle tradizioni e agli itinerari enogastronomici di territori preziosi. Un patrimonio di inestimabile valore che verrà messo in vetrina per acquisire nuovi turisti europei.