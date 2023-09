A Imperia in oltre 150 per Camminata dell' Ail (foto)

Anche a Imperia, con altre 24 città in tutta Italia (in Liguria Genova e Savona) si è svolta stamattina la settima edizione di “FitWalking for AIL”, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione Italiana Leucemia (AIL) per la ricerca e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.