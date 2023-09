Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 SETTEMBRE



SANREMO



6.00-18.30. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’ (ultimo giorno): competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank (il programma a questo link)



8.00. Inaugurazione del sentiero ‘Moraglia’: escursione, ritrovo e brindisi amichevole nei prati di San Giovanni di Ceriana. Ritrovo davanti davanti alla chiesa San Rocco di San Martino (pranzo al sacco), info accompagnatore: 339 1331162 (Giacomo Bellini)



10.00-13.00. ‘L’Italia Vincente’: due giorni di incontri e dibattiti focalizzati sul primo anno di Governo Meloni. Collegamento in diretta con il Premier Meloni alle 11. Intervengono i deputati liguri Matteo Rosso e Maria Grazia Frija, i Senatori Gianni Berrino e Roberto Menia, il capo delegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, assessori e consiglieri regionali e comunali. Teatro Centrale (il programma)

10.00-13.00. Per le giornate europee del patrimonio, ‘Quando qui c'era il carcere’: visite guidate al Forte con il Direttore di Forte Santa Tecla e le memorie dei visitatori. Forte di Santa Tecla (ingresso 5 euro)

10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



11.30. Inaugurazione della Pinacoteca Rambaldi-Museo di Villa Luca a Coldirodi tornata fruibile per cittadini e turisti grazie ai volontari ACLI di Coldirodi

12.00-18.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla’ organizzata in collaborazione con la libreria Ubik Sanremo Libri, presentazione libro ‘L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo – Serge Voronoff’ di Ico Ferrero. Forte di Santa Tecla, ingresso Libero (più info)



17.30. Concerto per pianoforte ed orchestra diretto dal M° Neil Thomson con i tre finalisti del concorso ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition' + proclamazione del vincitore o della vincitrice. Anche il pubblico può dare il proprio contributo alla votazione per assegnare il ‘Premio Speciale del Pubblico’. Teatro dell’Opera del Casinò (info e biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia a ingresso libero. Palazzina Comando, Ex Caserma Crespi, Via Giovanni Strato 2, info e prenotazioni: as-im@cultura.gov.it



10.00-12.00. Partenza della 7ª ‘Fitwalking For Ail’: camminata solidale non competitiva a sostegno dei pazienti affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie organizzata da Ail Genova, Savona ed Imperia. Partenza dalla Banchina Aicardi (info e iscrizioni a questo link)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



15.30. ‘E-state leggendo’, rassegna di letteratura per ragazzi con laboratori e presentazioni di libri. Parco di Villa Faravelli, info 0183 701606 (più info)



16.00. Per la rassegna ‘Teatro in famiglia’, spettacolo di magia ed illusionismo per grandi e piccini dal titolo ‘Gaspar&Serena in Wonders’. A cura del Gruppo Famiglia (10 euro con merenda dopo lo spettacolo). Teatro delle Opere Parrocchiali a Porto Maurizio in via Verdi 14, prenotazioni al 338 2883401



18.00 & 20.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Luci, colori ed emozioni a Villa Grock’: due visite accompagnate gratuite alla scoperta del suo proprietario, della villa, del giardino e del museo del clown. Villa Grock, Museo del Clown in Via Fanny Roncati Carli, ingresso a pagamento e visita accompagnata gratuita info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

18.00. ‘Eccellenze di gusto che fanno bene’: Stefano Pezzini, giornalista ed esperto di cultura ligure, e Leslye Pario, nutrizionista in un dialogo sui prodotti della cooperativa di produttori agricoli Alta Valle Arroscia. I soci sono produttori di olio, olive, aglio di Vessalico, zafferano, vino, conserve di verdure e miele. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337 104 3629 (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



14.30-18.45. Seconda edizione del ‘RollerDay’: manifestazione organizzata presso la ciclovia Pelagos dalla Rotellistica Ventimigliese ASD che dal 1978 insegna a pattinare a grandi e piccini (munirsi di un paio di calze)

VALLECROSIA

8.00-20.00. Fiera di Fine Estate a cura di Confesercenti. Lungomare Guglielmo Marconi

BORDIGHERA



11.00 & 17.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

TAGGIA ARMA

8.00. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’: XVI Trofeo Daniele Rambaldi - XX Memorial Marco Gavino - Competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Pista ciclopedonale



18.00. Presentazione corsi di teatro di Officina Banchéro + spettacolo teatrale ‘Voci dell’Anima’ nato da un percorso teatrale condotto lo scorso autunno dal regista e attore Pino Petruzzelli e svoltosi all’interno di Officina Banchéro. Teatro del Banchero a Palazzo Soleri in Via Soleri 12, info 333 2820196

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, Bagni Delfino, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00-24.00. ‘InSolito Festival’ con esibizione di: Gege (DjSet h 14/15.30), Brego (DjSet h 15.30/17), Pier Picozzi (DjSet h 17/18.30), El Coach, Michele K, Gliso e Alex Cosentino Live (DjSet h 18.30/22), Long Island Band (h 22/24). Evento di beneficenza a cura dei ragazzi della ‘We Are For Beat New Era’ con ricavato devoluto alle Associazioni del territorio. Area manifestazioni (Piazzale Olimpia)

CERVO



9.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2 (h 9/13-17/20)



ENTROTERRA

BORGOMARO

12.45. Sagra del fagiolo di Conio: apertura degli stand gastronomici + estrazione del fagiolo d’oro + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra Rossella. Frazione Conio

CAMPOROSSO

12.30. 5ª edizione della Festa della lumaca della Val Nervia (ma non solo). Palatenda in località Bigauda, info e prenotazione al 335 1512747

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato. Piazza Mauro e Piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA

8.30. ‘Una marcia in più!’: marcia non competitiva di promozione del territorio. Partenza da piazza XX settembre (più info)

RANZO

10.00-13.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’ possibilità di visita al Museo ‘Guido da Ranzo’, adiacente alla Chiesa Parrocchiale di San Donat

14.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’ visita alla scoperta della Chiesa di San Pantaleo

SEBORGA

9.45. ‘Seborga - L’Escarène, 20 anni di Gemellaggio’: accoglienza Piazza Martiri (h 9.45) + Deposito corone al monumento degli Alpini (h 10) + Messa cantata da ‘L’Escarène en Choeur’ alla Parrocchiale San Martino (h 11.15) + Piazza Martiri: discorso dei Sindaci con Rinnovo firme del gemellaggio (h 12) + Aperitivo offerto dal comune di L’Escarène (h 12.30). Partecipa la Banda musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera + Esposizione itinerante di Pierre Diaz Seborga-L’Escarène + Mercatino ‘Arte e Party’

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA



17.30. ‘Pescatori di Sogni Di-Versi’: teatro itinerante al tramonto diretto da Silvia Villa, attrice/doppiatrice, formatrice teatrale e promotrice culturale. Ingresso libero su prenotazioni WhatsApp: 347 544665



FRANCIA

MENTON



16.00-19.00. Conferenza dello scrittore Enzo Barnabà dal titolo ‘Il Sogno Babilonese. Lo château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’. Evento a cura dell’associazione Cabanes d’Annette. Club Nautico di Mentone. Quai Bonaparte 6, ingresso libero



MONACO



10.00. 28ª edizione delle Giornate europee del Patrimonio a tema ‘Patrimonio Vivente’. Luoghi vari (i dettagli a questo link)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Commemorazione Ranieri III: concerto di apertura della Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada, soprano: Eleanor Lyons, mezzosoprano: Gerhild Romberger, coro: CBSO Chorus, direttore: Simon Halsey. Programma: Panufnik, Mahler. Grimaldi Forum Monaco (più info)





