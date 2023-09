Pallavolo, a Ospedaletti prende il via la 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore (Foto)

L’ormai tradizionale sfida tra un club italiano ed uno transalpino apre oggi ad Ospedaletti (palestra via Isnart, alle 17.45, a ingresso libero, con gli arbitri Alessandro Rossi e Marina Iaria) la 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, storica kermesse promossa dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

A due settimane esatte dal via dei rispettivi campionati nazionali di A1, si trovano di fronte due delle formazioni più quotate del panorama europeo: da una parte della rete le piemontesi della Reale Mutua Fenera Chieri, nella stagione scorsa protagoniste dei playoff scudetto (eliminate nei quarti dall’Igor Novara) e vincitrici, al loro debutto internazionale, della Challenge Cup, e dall’altra le campionesse di Francia (hanno vinto gli ultimi due scudetti) del Volero Le Cannet, prossime al via della Champions League.

In campo anche tre reduci dei recenti campionati europei: l’azzurra Loveth Omoruyi e la greca Anthouli per il club torinese guidato per la quinta stagione di fila da Giulio Bregoli, e la croata Stimac (libero) per la formazione della Costa Azzurra allenata dal serbo Danilo Pejovic, promosso head coach. Da segnalare, nelle file del Chieri, anche la savonese Ilaria Spirito (libero), la palleggiatrice Ofelia Malinov, neo-acquisto, per anni palleggiatrice titolare della nazionale italiana, l’esperta belga Grobelna, la tedesca Weitzel e due atlete statunitensi, le schiacciatrici Kingdon e Skinner. Ancor più multietnica la compagine francese, forte oggi di sei giocatrici russe, una croata, una bulgara (la più nota, Eva Yaneva), una serba, una coreana, una lituana e due transalpine. Il giro del mondo prosegue andando a curiosare tra gli staff, con il giapponese Kento (assistente allenatore del Chieri), il danese Knudsen (vice coach) e il portoghese Lourenco (scoutman) per i colori del Le Cannet.

Già nel 2019 la Sanremo Cup Tessitore si aprì con la sfida tra Chieri e Le Cannet, allora risoltasi al 5° set a favore delle italiane al termine di una partita serratissima. A fine gara la miglior giocatrice sarà premiata con una targa in memoria di Enrico Chiavari, per anni presidente della Nlp e deus-ex-machina dell’evento.

L’incontro sarà preceduto, alle 14, da una lezione, valida quale aggiornamento tecnico per gli allenatori Fipav di tutta la Liguria, tenuto da Davide Partegiani, preparatore atletico del Chieri e della nazionale italiana Under 19 femminile, dal titolo: “Preparazione atletica nella pallavolo: cenni sull’allenamento del giovane”. Quasi cento i mister – uomini e tante donne - iscritti, in arrivo da tutta la Liguria.

La Sanremo Cup, dal 1993 dedicata al ricordo di Dado Tessitore, proseguirà nei due successivi fine settimana con altrettanti tornei giovanili, in programma presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, in Valle Armea, sui due campi intitolati ad Enrico Chiavari. Dapprima (sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre) toccherà alla categoria under 14 femminile (formazioni in via di definizione), mentre a chiudere l’evento, sabato 7 e domenica 8 ottobre, sarà ancora una volta un tabellone maschile, l’under 15, cui parteciperanno otto squadre, tra cui alcune tra le più quotate del panorama nazionale. Il cast dei due appuntamenti giovanili sarà ufficializzato martedì 26 nel corso della conferenza stampa convocata presso la sala giunta di palazzo comunale, a Sanremo.

La 39a Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2023 del comune di Sanremo, è sostenuta dal Laboratorio CT ed è patrocinata da Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo. Per l’appuntamento di Ospedaletti, l’organizzazione, targata Nlp Sanremo, si avvale anche della collaborazione del comune di Ospedaletti, del San Giovanni Volley e dell’Associazione U Descu.