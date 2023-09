Diano Marina, al via la tappa di beach volley femminile: ecco i primi verdetti

I primi verdetti confermano le attese della tappa di serie beach femminile Città di Diano Marina Trofeo Acqua Calizzano. Al via 18 coppie provenienti da tutto il nord Italia, con le teste di serie n 1 Montedoro - Pastorino, vincenti per 2 a 0 contro Maggisano - Silvestri.

Così pure la testa di serie n 2 Prima-Guglielmo, vincenti sempre per 2 set a 0 contro Parola - Baiocco. Vittoria anche per le savonesi Valdora - Filippini (ex campionesse italia nel giovanile) contro Conte - Vizio per 2 set a 0. Anche il pubblico rispetta le attese, infatti, il campo centrale è circondato da decine di persone che assistono alle gare.

La manifestazione organizzata dal Grafiche Amadeo Riviera Volley grazie all'Assessorato allo sport e turismo di Diano Marina sotto l'egida della Fipav Italia - Liguria. Il direttore di gara è Angelo Esposito, lo staff arbitrale è formato da Bozomo L., Bozomo C., Gabellini D. e Tamburini G.