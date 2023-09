Inaugurato il percorso podistico di Riva Ligure: taglio del nastro con il campione olimpico Maurizio Damilano

Mondo dello sport a Riva Ligure per l'inaugurazione del percorso 'Benessere in Riva al mare'. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Giorgio Giuffra e della consigliera comunale Valeria Brignolo e soprattutto del campione di marcia, Maurizio Damilano, atleta olimpico che ieri ha consegnato la bandiera azzurra al Comune. Inoltre la FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) è stata insignita della cittadinanza onoraria rivese nell'ambito del consiglio comunale solenne per i festeggiamenti patronali di San Maurizio (LINK).