Rugby, Siria Anfosso ed Elisa Mondino della Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco Asd convocate nella Nazionale femminile u18 (Foto)

Siria Anfosso ed Elisa Mondino della Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco ASD sono state convocate nella Nazionale femminile U18 di rugby.

"Venerdì, sabato e domenica sono alla Cittadella del Rugby di Parma per il primo allenamento della Nazionale. Orgoglio per tutta la società Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco ASD che vede due sue atlete convocate in una lista di 39 ragazze provenienti da tutta Italia" - commenta William Campi, presidente della Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco ASD - "Personalmente come presidente e come loro allenatore sono fiero di loro e di tutte le loro compagne di squadra che si allenano presso il campo dell’oratorio di Vallecrosia con impegno e fatica per raggiungere i massimi livelli".

"Quest’anno Virginia Geloso e le due nazionali giocheranno con la maglia del Cus Genova in serie A, altro obiettivo che la nostra piccola realtà ha portato a segno" - sottolinea Campi.