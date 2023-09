Il Moto Club Sanremo festeggia la vittoria di Davide Soreca al Campionato italiano di Enduro

Il Moto Club Sanremo si è riunito ieri sera per festeggiare la vittoria del proprio pilota Davide Soreca al Campionato italiano di Enduro Assoluti d’Italia. Un trionfo, giunto addirittura con 2 gare di anticipo, che ha coronato una stagione ad altissimo livello.

La serata, alla presenza di soci ed amici, si è svolta presso il presso il bar Tiki Taka. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Moto Club Sanremo Danilo Benza. Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi ed il consigliere comunale delegato allo sport di Taggia Giancarlo Ceresola.

"Una serata organizzata per omaggiare Davide che ha portato a Sanremo il titolo italiano - ha detto Danilo Benza - In questo momento è anche settimo nella classifica provvisoria del Campionato Mondiale. Siamo in un anno importante anche per i risultati del Campionato Mondiale che abbiamo organizzato a Sanremo, che è stata ritenuta la tappa migliore del calendario".

"Complimenti da parte di tutta l'Amministrazione per aver portato in alto il nome di Sanremo - è intervenuto l'assessore Giuseppe Faraldi - Sanremo è una città che tiene molto alla sport e al motociclismo". "Grazie per l'impegno che avete profuso e per come avete organizzato il Mondiale - ha aggiunto il consigliere Giancarlo Ceresola - Abbiamo un territorio che si presta a questi eventi sportivi. Continuate così!".

"Portare i colori del Moto Club Sanremo è un piacere ed un onore - ha detto Davide Soreca - Quest'anno poi correre una tappa del Mondiale in casa è stata un'occasione davvero speciale".

Durante la serata, a sottolineare il livello agonistico dei piloti locali, sono state anche festeggiate la vittoria di Simone Martini nel trofeo Husqvarna ed il 5° posto, fra i veteran, di Paolo Righetto nello stesso Trofeo. Risultati che giungono in un 2023 particolarmente felice per il Moto Club Sanremo, organizzazione nei mesi scorsi del Campionato mondiale di enduro.