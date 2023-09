Arma di Taggia: con il 'Centro Pastore' nel weekend torna la Festa del Basket in Piazza Tiziano Chierotti

Tutto pronto per la sesta edizione della 'CentropastoreCUP'. Ancora una volta la manifestazione organizzata dal Centro Pastore e dall'Olimpia Basket registra un successo di iscrizioni, con il record di 60 squadre e più di 200 atleti che si sfideranno nella splendida cornice di Piazza Tiziano Chierotti, dando vita ad un interminabile tourbillon di 140 incontri di basket '3 contro 3'.

L'evento è nato per promuovere lo sport e la sana aggregazione dei ragazzi con l'avvincente formula del 3-contro-3 a ritmo di musica hip-hop, ma anche per riportare sul campo scricchiolanti "Senior" over40 e, soprattutto, per permettere a genitori e figli di giocare insieme in quella categoria Family che si contende la vera CentropastoreCUP e che quest'anno conta l'incredibile numero di 18 famiglie contendenti.

"Chi passerà dal lungomare di Arma questo weekend potrà ammirare le gesta e la grinta dei senior e dei ragazzi" commenta Mario Casella, amministratore unico del Centro di formazione provinciale "e la tenerezza dei bambini che hanno appena cominciato o che provano senza successo ad emulare i campioni NBA, ma la vera attrazione di domenica sarà il torneo delle famiglie; grazie all'adesione in blocco di un coeso gruppo di papà dei 2012 e dell'arrivo di famiglie da Ventimiglia, Ospedaletti e Diano Marina, assisteremo ad una trentina di partitelle dove i bambini potranno esultare con i loro genitori dopo un canestro".

"Questa manifestazione dimostra quello che sappiamo fare in termini di promozione dello sport, dell'educazione e del benessere fisico dei ragazzi e che stiamo crescendo ancora grazie al fatto che in questi anni non ci siamo mai fermati, ai numerosi tornei e ai camp organizzati, agli Open Day e a tutte le Feste dello Sport nel comprensorio di Sanremo e Taggia" spiega il prof. Nino Ioppolo, Presidente dell'Olimpia Basket " la CentropastoreCup è uno dei momenti di maggiore visibilità e di grande soddisfazione. Ringrazio il Comune di Taggia per la consueta disponibilità e tutti gli sponsor e gli operatori locali che ci supportano". Le squadre sono come sempre suddivise in 7 categorie.

SABATO

10:00 Qualifiche JUNIORS e ROOKIES e gare di tiri

14:00 Qualifiche SENIOR e gare di tiri

17:00 Finali JUNIORS e ROOKIES

18:00 Finali SENIOR e a seguire premiazioni



DOMENICA 24 SETTEMBRE

9:30 Qualifiche BEGINNERS e FAMILY

10:30 Qualifiche BEGINNERS, FAMILY, EAGLETS e gare di tiri

14:00 Qualifiche BEGINNERS, FAMILY e SQUIRRELS e gare di tiri

16:00 Finali EAGLETS e SQUIRRELS

17:00 Finali BEGINNERS e FAMILY e a seguire premiazioni



La squadra vincente delle categorie Senior, Rookies, Juniors e Beginners si aggiudicheranno il pass per partecipare nel 2024 alle finali nazionali di streetball '3 contro 3', quest'anno organizzate dal circuito LB3 a Roseto degli Abruzzi.