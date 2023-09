Target: Cantine SanSteva, l’evoluzione di un percorso intrapreso negli anni 70 con la coltivazione dell’olivo

Dalla passione per il buon vino e il rispetto del territorio della famiglia Risso è nata Cantine SanSteva, corpo aziendale di Tenute MFR. La società agricola nasce nel 2016 assieme al progetto dei vigneti e della cantina. Da allora la società ha iniziato ad acquisire diversi terreni per la maggior parte abbandonati e, dopo la bonifica, ha avviato l’impianto dei nuovi vigneti e registrato il proprio marchio aziendale per il vino.

Nel 2017 la società è entrata a far parte dell’ “Associazione produttori del Moscatello di Taggia” instaurando un’importante collaborazione con i produttori associati per lo sviluppo del prodotto. Nel 2019 insieme ad altre società dell’associazione ha costituito la rete d’impresa “Terre del Moscatello” di cui è capofila.

Oggi l’azienda coltiva circa 4 ettari di vite e circa 10 ettari di ulivi. Parallelamente al progetto vinicolo è stato costruito un piccolo frantoio aziendale e registrato un marchio nell’ambito dell’olio e delle olive in salamoia denominato “Frantoio Pei”. Inoltre è in fase di costruzione sulla collina prospiciente l’abitato di Santo Stefano al Mare una cantina. E’ questo l’ambizioso progetto a bassissimo impatto ambientale dei titolari. L’edificio principale sarà avvolto completamente all’interno della vigna e dal paesaggio circostante. La visita alla cantina sarà un momento gioviale e allo stesso tempo di arricchimento culturale pensato per poter conoscere la storia, le tradizioni e la forte cultura vitivinicola che contraddistinguono la Liguria.

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di proporre vini di alta qualità seguendo i dettami della secolare tradizione vitivinicola della Liguria aggiungendo un pizzico di modernità alle pratiche di vinificazione locali. Prodotti con le migliori uve delle loro campagne nascono con la precisa idea di regalare a chi li degusta il sapore della produzione ligure.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)