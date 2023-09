Con il Challenge Sanremo nella Città dei Fiori la festa del triathlon internazionale

Una grande festa di sport, un appuntamento di spicco del calendario internazionale del triathlon che riunisce atleti professionisti, giovani e amatori. Il Challenge Sanremo si appresta ad accogliere oltre 700 atleti per la due giorni inserita nel circuito Challenge Family, facendo vivere loro giornate intense all'insegna del multisport, ma anche della musica, con l'Orchestra Sinfonica che si esibirà sia sul campo gara, sia durante le premiazioni, e del buon cibo ligure che gli atleti potranno assaporare ai ristori post gara.

Piazzale Carlo Dapporto sarà il luogo nevralgico dell'evento. La prima giornata di gare sarà quella di sabato 23 settembre. Al mattino, toccherà ai giovani triatleti tuffarsi in mare per poi pedalare e correre sulla pista ciclopedonale: sono attesi 140 partecipanti di varie categorie (Youth B, Youth A, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli). Nel pomeriggio di sabato, con partenza alle ore 15, è previsto lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 18 km (60 atleti al via).



Domenica 24 settembre sarà la giornata clou. Alle 8 in punto, scatterà il Challenge Sanremo su distanza media (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo, 21 km di corsa) con oltre 300 atleti provenienti da tutto il globo, a seguire, alle 9:00, scatterà il triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) con 200 atleti in gara. Ricordiamo che la gara organizzata dalla Riviera Triathlon 1992 assegnerà le slot di qualificazione per TheChampionship, la finale mondiale del circuito Challenge Family. Inoltre, venerdi 22 settembre, alle 12, si svolgerà la pedalata non competitiva "Sulle strade della Milano-Sanremo: alla scoperta di Cipressa e Poggio" guidata dall'ex ciclista professionista Oliviero Troia.

GLI ATLETI DA SEGUIRE

Livello elevatissimo per la gara su distanza media. Fari puntati su Bart Aernouts, vice campione del mondo Ironman a Kona nel 2018, vincitore del Challenge Roth nel 2017, campione del mondo di Duathlon nel 2010, in questa stagione primo al Challenge Frejus e secondo all'Ironman Nice e all'Ironman 70.3 Pays d'Aix. L'esperto triatleta belga proverà a respingere gli attacchi dei francesi William Mennesson e Simon Viain, entrambi sul podio dell'edizione 2022, e dell'australiano Caleb Noble, cha da diversi giorni sta prendendo confidenza con le strade della provincia di Imperia. Da segnare sul taccuino anche i nomi Andreas Dreitz (Ger), Giel Meesen (Ned), Jordi Montraveta (Esp) e dell'azzurro Emanuele Faraco. Tra le donne, oltre all'azzurra Giorgia Priarone (argento mondiale a squadre e campionessa europea nel duathlon e vincitrice del Triathlon di Bardolino, prima all’Ironman 70.3 Maine e seconda al Challenge Cagnes-Sur-Mer) è da tenere d'occhio la campionessa britannica Jodie Stimpson, che prima di virare verso le lunghe distanze è stata campionessa del mondo di triathlon (2010) e due volte medaglia d'oro ai Giochi del Commonwealth. Non si farà di certo intimorire la sudafricana Magda Nieuwoudt, a segno nei Challenge Davos, Gunsan e Frejus, e faranno parte della sfida per le medaglie Justine Guerard (Fra), terza lo scorso anno, Sarah Schoenfelder (Ger), Lisa Maria Dornauer e Gabriele Maria Obmann (Aut), Megan McDonald (Gbr), Charlene Clavel (Fra) e l’azzurra Lilli Gelmini.

Nel triathlon sprint, oltre a Kiril Polikarpenko che vorrà migliorare il secondo posto dello scorso anno, da seguire l'atleta di casa della Riviera Triathlon 1992 Vittorio Russo e diversi altri giovani emergenti.

Al via ci sarà anche il finalista di Masterchef Italia Gilberto Neirotti, appassionato di triathlon che ha scelto Sanremo per il suo debutto italiano nel multisport.

PAROLA AGLI ORGANIZZATORI

"Quando ormai mancano poche ore al via della seconda edizione del Challenge Sanremo, l'entusiasmo e le emozioni salgono - dice Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e responsabile del comitato organizzatore - Siamo felici di ritrovarvi nella Riviera dei Fiori ancora più numerosi, un segnale di fiducia nei nostri confronti, testimoniato anche dal premio ricevuto lo scorso anno dalla Challenge Family come migliore nuova gara del 2022. Questo ci rende orgogliosi, ma ci impone anche un senso di responsabilità: sappiamo che il contesto in cui si svolgono le gare del weekend del Challenge Sanremo è unico e speciale, ma siamo coscienti di poter migliorare ancora in molti aspetti. Ce la mettiamo e ce la metteremo tutta, come fate voi atleti, lavorando con passione e dedizione e facendo rete con istituzioni e partner locali e nazionali, con le associazioni sportive e non, con il territorio. Sono davvero tante le parti che contribuiscono a rendere speciale questo evento, compresi i tanti volontari che lavorano dietro le quinte: assieme al core team, ringrazio tutti coloro che consentono la buona riuscita dell'evento e auguro a tutti gli atleti e le atlete di divertirsi e godersi queste splendide giornate in Liguria in occasione del Challenge Sanremo".

QUANTI GIOVANI

Il fine settimana di gare sarà aperto dalle gare giovanili: 140 giovani triatleti delle Youth, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli, animeranno la zona cambio a partire dalle ore 9 di sabato 23 settembre.

PER ALESSIO BIANCHI

Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, sarà la volta del Challenge Sanremo Swimrun intitolato ad Alessio Bianchi. Tesserato per la Riviera Triathlon 1992, molto conosciuto ed apprezzato nell'ambiente dello Swimrun di Italia ed Europa, Alessio ci ha lasciati prematuramente a fine luglio dello scorso anno, colpito da un malore proprio mentre stava praticando lo sport che tanto lo appassionava. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Alessio nuoterà e correrà sempre accanto a noi: sarà per sempre dei nostri.

MEMORIAL GAVINO E TROFEO RAMBALDI

In occasione del triathlon sprint e del triathlon medio 24 settembre, saranno assegnati due premi speciali: il Memorial Marco Gavino e il Trofeo Daniele Rambaldi.

Il migliore e la miglior frazionista della corsa della prova su distanza media (sono esclusi gli atleti Pro) riceveranno il riconoscimento intitolato a Marco Gavino, un giovane poliziotto deceduto durante una missione umanitaria in Kosovo, per tutti un grande amico e una persona dalle grandi qualità umane. La scelta di donare il Trofeo al miglior podista nasce dal passato di atleta di Marco, a sua volta valido e appassionato corridore. Il Trofeo Daniele Rambaldi verrà assegnato al migliore e alla migliore atleta Under 23 che taglieranno il traguardo del Triathlon Sprint. Rambaldi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo ha conosciuto anche solo per pochi minuti. Disponibilità, gioia di vivere, naturalezza, semplicità, simpatia, passione per lo sport, sincerità, lealtà sono solo alcune delle caratteristiche distintive di "Rambo" Danielone che dal '92 è stato anima e motore della Riviera Triathlon 1992. In sua memoria, è stato istituito il Trofeo dedicato agli atleti emergenti proprio per sottolineare la sua naturale predisposizione a lavorare con i giovani.

COMUNI, VOLONTARI, ASSOCIAZIONI, SCUOLE

Un evento sportivo così complicato dal punto di vista organizzativo può concretizzarsi soltanto facendo rete e sfruttando collaborazione e supporto reciproci. In primis, meritano un ringraziamento i Territori attraversati dalle nostre gare dunque, oltre a Sanremo, i comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana, Castellaro, Badalucco, Bajardo, Ceriana, Cipressa e Ospedaletti a cui si aggiungono quelli alle forze dell'ordine e al Prefetto per il coordinamento. Fondamentale anche la collaborazione con le scuole e le università, in particolare con il Liceo Cassini di Sanremo, che metterà a disposizione decine di studenti a supporto del nostro staff, e con l'Università del Foro Italico di Roma che offrirà a 30 studenti l'opportunità di svolgere un tirocinio in un contesto internazionale proprio durante la settimana dell'evento.

SULLE STRADE DELLA MILANO-SANREMO

Per tutti gli iscritti alle gare del Challenge Sanremo e per i loro accompagnatori, venerdì 22 settembre, ci sarà una diverte opportunità. Alle ore 12:00, da piazzale Carlo Dapporto (Sanremo), partirà la pedalata non competitiva "Sulle strade della Milano-Sanremo: alla scoperta di Cipressa e Poggio”. Una passeggiata tra appassionati della bicicletta guidata dal ciclista professionista Oliviero Troia, diverse volte in gara alla Milano-Sanremo e profondo conoscitore delle strade della Riviera dei Fiori. Con Oliviero, ci sarà la possibilità di scalare Cipressa e Poggio, punti salienti della Classicissima, e di scoprire i segreti delle discese e degli ultimi chilometri della famosissima corsa ciclistica.

ORCHESTRA SINFONICA

Il sapore internazionale dell'appuntamento del 23-24 settembre, una delle manifestazioni sportive più importanti e rinomate della città di Sanremo e non solo, rappresenterà un momento ancora più suggestivo e significativo per la città e per le sue eccellenze: l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diventa partner dell'evento che coincide con il concorso internazionale RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition, il Premio Pianistico Internazionale Scriabin che ha lo scopo di incoraggiare l'eccellenza nell'esecuzione della musica classica russa per pianoforte, valorizzando e supportando i giovani talenti all'inizio delle loro carriere, grazie anche ai consigli di giurati di fama mondiale.

Domenica 24, alle ore 7:45, pochi minuti prima della partenza della gara, ci sarà l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo che eseguirà Il Canto degli Italiani, più conosciuto come l'inno di Mameli ossia l'inno nazionale italiano. La commistione tra musica e triathlon proseguira verso la fine della giornata: al teatro del Casinò di Sanremo, che ospiterà le premiazioni degli atleti del Challenge e la finale del concorso RPM, l'Orchestra Sinfonica precederà la chiamata sul palco dei premiati delle gare di triathlon con l'esecuzione dell'Inno alla Gioia, l'ode di Friedrich Schiller utilizzata da Ludwig van Beethoven nella sua Nona Sinfonia. Inoltre, i partecipanti al Challenge Sanremo, oltre ad assistere alle finali del concorso RPM (è necessario comunicare la volontà di assistere allo spettacolo al Teatro del Casinò per ricevere il biglietto di ingresso: ci si può registrare presso il race office durante il miro pacchi gara), potranno votare e contribuire all'elezione del miglior pianista del concorso per il 2023.

PROGETTO CHARITY

È ancora attiva la raccolta fondi per l'acquisto di alcuni macchinari per il reparto di pediatria dell'Ospedale di Imperia: oltre a devolvere una parte delle iscrizioni in favore di questa iniziativa, gli organizzatori dell'evento della Riviera Triathlon 1992 hanno attivato un sistema telematico per raccogliere le donazioni sulla piattaforma dedicata di Rete del Dono. Un forte sostegno a questa importante iniziativa sarà fornito da Rotary Club Sanremo Hanbury, Rotary Club Sanremo e Race Across Limits attraverso la sua presidente Sabrina Schillaci, ciclista e triatleta (RACCOLTA FONDI: https://www.retedeldono.it/it/n/263311)

LE DICHIARAZIONI DELLE ISTITUZIONI

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria

"La Liguria è felice di accogliere un'altra grande manifestazione sportiva: il 23 e 24 settembre torna infatti nella città dei Fiori l'attesissima seconda edizione del Challenge Sanremo Triathlon: voglio per questo salutare non solo gli organizzatori e i partecipanti di questa gara di enorme fascino, ma anche tutti coloro che verranno ad assistere alle gare. Un graditissimo ritorno per questo appuntamento che, già alla sua prima edizione, si è contraddistinto per le capacità organizzative e l'alto livello tecnico, ottenendo il riconoscimento di "best new race award" come miglior gara debuttante nel circuito "Challenge Family". Ancora una volta la Liguria si conferma terra di grande sport, con Sanremo inserita in questo circuito internazionale delle gare di triathlon assieme ad altre località di grande prestigio in tutto il mondo: un riconoscimento alla città come straordinario terreno di gara per questa disciplina sportiva che vede coinvolti il mare, la costa ed il suo entroterra, in un riassunto delle bellezze che la nostra regione sa offrire"

Augusto Sartori, Assessore al Turismo della Regione Liguria

"Dopo il successo dello scorso anno si è arrivati alla seconda edizione di un evento che anche nel 2023 ospita i più grandi triatleti internazionali facendo di Sanremo una delle capitali mondiali di questa disciplina. L'edizione del 2022 è stata un successo in termini di presenze al seguito degli atleti: quest'anno, considerando che le iscrizioni sono aumentate in maniera considerevole, la manifestazione sarà ancora una volta di più l'occasione per far innamorare di questa parte di Liguria chi ancora non c'è mai stato. Inoltre, sono contento che la gara si svolga a fine settembre perché potremo dimostrare come la Liguria sia attraente anche al di fuori della classica stagione estiva. Come Regione puntiamo infatti tantissimo sulla cosiddetta destagionalizzazione che da noi, per il clima mite che contraddistingue la Liguria, si applica benissimo col turismo outdoor: abbiamo moltissimi luoghi, dalla costa all'entroterra, dove fare trekking o andare in bicicletta che stanno riscuotendo anno sempre più presenze”.

Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria

"A noi liguri piace sempre sottolineare come il nostro territorio sia una palestra a cielo aperto. Ed è proprio con questa riflessione che porto il mio saluto ad un evento che saprà rappresentare nel migliore dei modi una peculiarità della nostra terra nel contesto di una manifestazione come il Challenge Sanremo che ha anche un altissimo valore dal punto di vista sportivo. Siamo fieri che un evento come questo approdi anche quest'anno in Liguria. La due giorni sanremese sarà una vera e propria festa dello sport, rivolta non solo ai professionisti del settore, ma anche alle famiglie e alle persone con disabilità. La Riviera Triathlon 1992, società organizzatrice, ha saputo creare negli anni una manifestazione sempre più importante e di successo. In un solo evento sportivo sono concentrati anche aspetti sociali e turistici. Come assessore regionale alle Pari Opportunità trovo molto positiva la scelta di dare spazio anche ai paratriatleti. Bellissima anche la scelta di dare l'opportunità alle famiglie di partecipare a questo evento nelle differenti categorie. Dal punto di vista turistico, invece, la palestra a cielo aperto della riviera diventerà uno spot perfetto per la nostra regione. Ai partecipanti che arrivano da fuori Liguria (e dall'estero) dico di godere della bellezza della nostra terra e tornare poi a trovarci. Si dice che lo sport sia salute e cultura. Il triathlon ne è l'esempio perfetto. Passare da una disciplina all'altra significa anche imparare a ritrovare subito ritmo e intensità adeguati. Dal triathlon si impara a nutrirsi correttamente, idratarsi e saper ascoltare i segnali del corpo. Si tratta di una disciplina dove si rispetta la fatica e le motivazioni sono sempre al massimo. Nel triathlon si cambia disciplina e quindi bisogna interpretare in maniera diversa il tipo di sforzo. Per questo è una scuola di vita. Un plauso agli organizzatori e un in bocca al lupo ai partecipanti: che la vostra determinazione nel fare sport a trecentosessanta gradi possa essere di esempio ad altri per far comprendere quanto la fatica, se ben bilanciata, possa trasformarsi in gioia e salute"

Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia

"Le bellezze del nostro territorio sono il naturale palcoscenico dello sport all'aria aperta: il mare, l'entroterra e la pista ciclopedonale del Parco costiero del Ponente ligure compongono lo scenario imperdibile che caratterizza il Challenge Sanremo, tradizionale appuntamento di grande livello del triathlon. Saluto con piacere i partecipanti e auguro agli organizzatori il pieno successo della manifestazione, vera festa dello sport che valorizza la varietà del paesaggio della provincia di Imperia".

Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo

"Il triathlon e Sanremo rappresentano ormai un binomio forte e consolidato nel calendario italiano (e non solo) della spettacolare specialità sportiva. Dopo che nel 2022 è arrivato l'inserimento del tradizionale evento di fine estate nel prestigioso circuito internazionale Challenge Family, l'edizione 2023 nasce nel segno della conferma. La città saluta quindi con soddisfazione questo nuovo appuntamento, nella consapevolezza di poter accogliere con calore i moltissimi atleti, italiani e stranieri, chiamati a sfidarsi su percorsi tanto suggestivi quanto impegnativi, fra terra e mare. Un ringraziamento all'organizzazione del Challenge Sanremo e un saluto a tutti i partecipanti".

Giuseppe Faraldi, Assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo

"Sanremo e conosciuta soprattutto per i fiori e la vocazione musicale, oltre alle sue bellezze ma non è da meno lo storico rapporto con lo sport in tutte le sue sfaccettature. Una di queste, certamente importante, è rappresentata dal Challenge di triathlon che ben si inserisce nel filone turismo e sport, coinvolgendo al tempo stesso l'unicità della pista ciclopedonale immersa nel parco costiero, il nostro mare con spiagge nelle quali anche quest anno sventola la bandiera blu e i suggestivi percorsi dell'entroterra. Insomma, una palestra a cielo aperto nobilitata dalla presenza di straordinari atleti impegnati nelle discipline di questa durissima e spettacolare specialità".

Massimo Rossano, Assessore ai servizi finanziari del Comune di Sanremo

"È davvero interessante vedere con quanto passione e sacrificio i triatleti danno vita a gare come il Challenge Sanremo. Non soltanto da amministratore comunale, ma anche da sincero appassionato quale sono, è per me motivo di ammirazione e soddisfazione poter respirare lo spirito sportivo del triathlon (e dello swimrun) nella nostra città, con la sua capacita di accoglienza e la vocazione outdoor sempre più sviluppata. Congratulazioni al Riviera Triathlon per l'importante lavoro svolto in trent'anni, che ha permesso al club di maturare una notevole esperienza organizzativa e di raggiungere prestigiosi traguardi".

Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

"La seconda edizione del Challenge Sanremo si muove nel solco del successo registrato nella passata stagione, grazie alla qualità dei contenuti proposti e alla grande risposta in termini di partecipazione e di coinvolgimento. La possibilità di qualificarsi alla finale mondiale del Challenge Family rende il senso del prestigio che caratterizza questo appuntamento italiano del circuito internazionale, proiettando l'immagine vincente del Triathlon e la sua straordinaria capacità di permeare fasce sempre più numerose di praticanti e di amatori. Uno sport straordinario anche per avvicinare i giovani, valorizzato dalla bellezza paesaggistica del luogo, dalla capacità degli organizzatori, dall' eccezionalità della disciplina nella dimensione globale. Siamo felici che il nostro Paese sia ancora al centro della scena mondiale grazie alla credibilità vantata per effetto della forza del nostro movimento e della tradizione che ci accompagna da sempre, viatico fondamentale in vista dei prossimi eventi che ci vedranno protagonisti. Un sincero incoraggiamento al Riviera Triathlon 1992, agli attori istituzionali coinvolti e a chi si renderà protagonista di questa nuova, entusiasmante pagina di sport, all'insegna di spettacolo ed emozioni'

Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon

"Siamo davvero contenti che il Challenge torni in Italia nello scenario evocativo di Sanremo dopo l'edizione 2022. Gli atleti, italiani e stranieri, torneranno a gareggiare su percorsi leggendari e nei quali il Giro d'Italia ha fatto la storia, tra panorami impareggiabili ed il mare azzurro della Liguria. Voglio fare i complimenti agli organizzatori che, grazie allo stretto rapporto con le amministrazioni locali e nel solco tracciato dalla Federazione, che è quello di essere sempre più vicini ai territori che ci ospitano, sono capaci di organizzare un evento così impegnativo. Il mio in bocca al lupo ed il mio sincero augurio di buon divertimento va a tutti gli atleti che si contenderanno la vittoria in una gara che sono certo sarà spettacolare"

Jort Vlam, CEO di Challenge Family

"Benvenuti al Challenge Sanremo! Siamo entusiasti di accogliere atleti da tutta Europa in questa spettacolare destinazione della Riviera ligure. Dopo un primo anno di successo nel 2022 in cui Challenge Sanremo ha portato a casa il premio come migliore nuova gara nei Challenge Family Awards, sappiamo che affronterai una gara da ricordare in questo splendido angolo del mondo. Grazie per la tua passione e il tuo impegno nel correre qui a Sanremo e per la tua fiducia in Challenge Family. Esprimo anche i miei ringraziamenti a Daniele Moraglia e al suo team che hanno lavorato cosi duramente tutto lanno per preparare al meglio il Challenge Sanremo. E un ringraziamento speciale va agli innumerevoli volontari, a tutte le istituzioni territoriali interessate, agli sponsor e alla comunità locale per il loro sostegno. Challenge Family è focalizzata sugli atleti e so che lo sperimenterai tu stesso con l'atmosfera amichevole, accogliente e inclusiva che prevale in tutte le nostre gare in tutto il mondo e soprattutto qui in Italia. La calorosa ospitalità, il percorso impegnativo ma bellissimo circondato dallo splendido scenario della Riviera dei Fiori e la corsa e l'arrivo unici sulle rive del Mediterraneo si combinano per creare un'esperienza di gara indimenticabile. Ti auguro tutto il meglio per la tua gara, ci vediamo al traguardo"

DIRETTA LIVE STREAMING

Challenge Sanremo sarà trasmesso integralmente in diretta live streaming sui canali You Tube di Challenge Sanremo e Challenge Family con commento in italiano e in inglese.