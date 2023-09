Imperia: sabato e domenica prossimi tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days)

Sabato e domenica prossimi tornano le GEP (Giornate Europee del Patrimonio - European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani.

Il tema di quest’anno è Patrimonio InVita, che riprende lo slogan europeo “Living Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e “invita” a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo”. I valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere, le varie forme di conoscenza ereditate dalle generazioni passate saranno gli elementi centrali sui quali costruire la narrazione degli eventi.

L’Archivio di Stato di Imperia coglie l’occasione e “con il suo Patrimonio InVita tutti a visitare la Sala Studio”, il luogo preposto all'indagine storica: il vero cuore di un archivio, che sarà aperta straordinariamente sabato e domenica dalle 9 alle 13.

Per tutta la durata della manifestazione sarà, inoltre, possibile accedere a una piccola selezione di documenti, un’anteprima alla grande esposizione legata al Centenario di Imperia. Daremo risalto ad argomenti che non hanno trovato spazio tra i contenuti della mostra ormai prossima. Un modo per riappropriarsi del passato, per comprendere il presente e per modellare il futuro. Ingresso libero alla piccola mostra mentre per accedere alla Sala Studio sarà necessaria la prenotazione, entro le ore 13 di venerdì 22, scrivendo all’e-mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it, specificando l’argomento della ricerca e, se possibile, anche le unità archivistiche che si intende consultare.

Info e prenotazioni: as-im@cultura.gov.it.