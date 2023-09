Imperia: i ringraziamenti della figlia di una paziente alla stomista dell'ospedale

“Dopo varie traversie, finalmente oggi ho avuto l'incontro per la stomia della ‘miracolata’ mamma presso l'ospedale di Imperia.

Ho avuto il nominativo della stomista da un'amica infermiera, quindi mi sono attivata immediatamente per avere un appuntamento per risolvere le diverse problematiche legate alla gestione della stomia di mamma (visto il completo disinteressamento da parte dell'ospedale di Sanremo dove mamma era stata operata).

Sono stata ricevuta da Cristina Maglio, una persona veramente preparata ed empatica che, con il suo spiccato senso di umanità a messo mamma completamente a proprio agio.

Finalmente ha risposto a tutte le mie domande per la gestione di questo benedetto ‘sacchetto’ ed ho anche capito il motivo del distacco frequente: contrariamente da quanto indicato dal reparto di chirurgia di Sanremo (ricordo che l'unica addetta alle stomie risulta assente), non andava applicato un sacchetto ‘piano’, ma ‘convesso’.

Ringrazio Cristina Maglio per la tanta pazienza ma, al tempo stesso mi chiedo, vista l'assenza della stomista in forza a Sanremo perché non mi hanno fissato direttamente loro un appuntamento su Imperia?

Anche questa volta mi sono dovuta arrangiare da sola, muovendomi in un campo a me sconosciuto e soprattutto burocratizzato ai massimi livelli.



Antonella Cabrini.