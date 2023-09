La Sanremese si impone a Voghera nella terza di campionato: è seconda dietro la capolista Asti

VOGHERESE-SANREMESE 1-2

RETI: 18’ Gagliardi (rigore), 58’ Leveh (rigore), 77’ Maglione

VOGHERESE: Alio, Morra (80’ Zafferri), Balesini, Occhipinti, Sorgon (65’ Daprati), Arcidiacono, Calabrò, Fracassini (80’ Trevisiol), Leveh, Giglio (73’ Marchetti), Minaj (65’ Micheal). A disposizione: Tanzi, Silvestri, Ferrero, Marino. Allenatore Carlo Mandola

SANREMESE: Bohli, Legal (72’ Bechini), Maglione, Ibe (82’ Pellicanò), Gagliardi, Taddei (65’ Rocco), Tordini, Cesari, Mauro (58’ Scariano), Larotonda, Biagini (72’ Camerino). A disposizione: Grotta, Bregliano, Bastita, Santanocito. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Filippo Balducci di Empoli

ASSISTENTI: Davide Tranchida e Roberto Palermo di Pisa

NOTE: giornata coperta, campo in buone condizioni. Spettatori 500 circa. Ammonito Arcidiacono. Angoli 6-4 per la Vogherese. Recupero 0’ pt, 4’ st.

VOGHERA - Terza giornata di andata, primo turno infrasettimanale della stagione ‘23/’24 nel girone A: la Sanremese è di scena allo stadio Parisi di Voghera. Mister Giannini deve rinunciare ancora a Maugeri e Silenzi, ma recupera Bregliano che ha scontato il doppio turno di squalifica. Il capitano parte dalla panchina, in difesa fiducia alla coppia centrale Legal-Tordini.

Dopo un quarto d’ora abbondante senza grosse emozioni, la sfida si sblocca al 18’ grazie al rigore concesso dall’arbitro Balducci di Empoli per un fallo in area su Maglione. Dagli undici metri Gagliardi trasforma e sigla il suo quarto centro in campionato in tre partite, il 51esimo in 249 partite in maglia biancoazzurra.

La Vogherese risponde al 28’: angolo di Giglio, colpo di testa di Leveh, la palla sorvola la traversa. Al 39’ grande occasione per il pareggio: il tiro di Leveh viene respinto in qualche modo da Tordini, Calabrò serve Minaj al centro dell’area, la conclusione di prima intenzione del numero undici termina di poco a lato. Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa si riparte con i rossoneri in attacco: subito proteste per un tocco di mano in area su cross di Minaj, l’arbitro stavolta non interviene. Al 52’ ci prova Larotonda da fuori area, palla alta. Al 54’ la Vogherese va vicina al pareggio con un colpo di testa di Morra, ma Bohli compie una parata miracolosa e sventa la minaccia. I padroni di casa trovano il gol poco dopo: è il 58’ quando Balducci di Empoli indica per la seconda volta il dischetto per un fallo di mano di Maglione su colpo di testa di Giglio. Dagli undici metri Leveh trasforma. Vogherese – Sanremese 1-1. La gara a questo punto entra nel vivo. La Sanremese si getta all’attacco. Al 60’ il portiere della Vogherese Alio nega la gioia del raddoppio a Gagliardi con un grande intervento. Al 63’ giallo in area della Vogherese: Gagliardi colpisce la traversa con un bolide dai 25 metri, la palla rimbalza sulla linea o forse dentro e poi esce. I biancoazzurri chiedono il gol, l’arbitro lascia correre. Al 65’ Alio è ancora prodigioso su Maglione. Al 70’ Balesini ci mette una pezza anticipando Gagliardi in area di rigore.

Il gol dei matuziani è nell’aria e arriva al 77’: gran botta di Maglione dalla media distanza, nulla da fare stavolta per Alio. È la rete che decide la contesa. Finisce 2-1 per la Sanremese che centra la seconda vittoria in trasferta e sale a quota 7 in classifica. Domenica al Comunale i biancoazzurri ospiteranno il Gozzano.