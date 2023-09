Karate: DKD novità nello staff tecnico e caccia ai primi risultati!

Nuova stagione sportiva alle porte e subito nuovi innesti nello staff tecnico DKD, con collaborazioni esterne di grande spessore, questa la ricetta attuata per mirare ai risultati di rilievo nelle competizioni che contano. Gli ultimi 3 mesi di questo 2023 saranno fittissimi di impegni nazionali ed internazionali oltre alle gare regionali giovanili che prepareranno la strada per il vivaio dianese e per quegli elementi che esordiranno già a metà ottobre ad Albissola al trofeo Senkai.

Per arrivare pronti ai prossimi appuntamenti, molti agonisti della DKD hanno sacrificato anche il classico pomeriggio al mare con gli amici. Lo sport è sacrificio, si sa, ma quando si fa fatica insieme ai compagni di allenamento condividendo sudore, lacrime e fatica, in realtà si compie un lungo viaggio di emozioni che possono alleviare lo sconforto di doversi allenare anche in piena estate, mentre si starebbe certamente meglio sul bagnasciuga con i piedi a mollo…

Durante l’estate gli agonisti della DKD non si sono fermati ed hanno continuato la loro lunga preparazione per gli imminenti impegni anche grazie alla presenza di atleti appartenenti ad altri clubs blasonati che hanno scelto proprio Diano Marina come meta estiva per la propria preparazione, grazie al gradevole clima e alla possibilità di refrigerio post allenamento nelle spiagge del golfo.



"Ci aspetta un mese fittissimo di impegni, con tutte le categorie impegnate alla ricerca di medaglie, abbiamo tanti ragazzi che sono all’esordio agonistico, sarà sicuramente impegnativo a anche avvincente, lavoriamo a testa bassa senza perdere concentrazione" ha dichiarato la Dott.sa G. Esposito, che si occupa della preparazione in casa DKD.

La parte delicata e non trascurabile sarà certamente supportare gli atleti, quasi tutti studenti, nel rendere possibile il connubio Scuola-Sport, anche grazie a progetti come quello denominato “Studente/Atleta”, che il MIUR mette a disposizione dei ragazzi per gestire al meglio il rendimento scolastico durante il periodo agonistico. La DKD, affiliata alla FIJLKAM, avendo da sempre a cuore lo sport giovanile pone sempre massima attenzione a tutte le iniziative che supportino l’interazione tra Scuola e Sport.

La DKD svolge i propri allenamenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità: Informazioni 3398527615 (sede di Diano Marina) - 3314356328 (sede di San Lorenzo al Mare)