Nel weekend tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days)

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e diffusa manifestazione culturale d’Europa.

Per l’occasione saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura iniziative speciali come visite guidate e aperture straordinarie sul tema: “Patrimonio InVita”.

Come ogni anno anche la Liguria, sotto la coordinazione della Direzione regionale musei Liguria, aderisce al GEP con una serie di eventi speciali che coinvolgeranno i più bei musei e luoghi della cultura statali.



Ecco gli eventi in provincia di Imperia:

Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia) resterà aperto entrambe le giornate dalle 08.30 alle 19.30 e dalle 14 alle 18 (sabato con visita guidata e la domenica libera) sarà possibile visitare le grotte “Caviglione” e “Florestano”. Ingresso: 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.

Presso l’Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia) sabato 23 settembre dalle ore 17.30 spettacolo teatrale itinerante “Le pietre sussurrano” a cura dell’associazione Liber Theatrum. Info sul sito ufficiale dell'Area Archeologica di Nervia. Costo dell’ingresso: 4 euro comprensivo di visita, spettacolo e degustazione di vini. Ingresso ridotto (18-25 anni) 3 euro e gratuito per gli under 18.

Il Forte di Santa Tecla (Sanremo) ha organizzato visite guidate a cura del Direttore che si terranno eccezionalmente nella serata di sabato 23 settembre dalle 20 alle 23 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 13. Sabato alle ore 17, inoltre, sarà presentato il libro “Sanremo” di Marco Macchi, guida turistica dedicata alla città.

Ingresso diurno 5 euro, serale 2 euro. La presentazione del libro è ad ingresso libero.

Per info ed elenco completo delle iniziative a cura degli enti statali e non, cliccate sui seguenti link EVENTI DIURNI - EVENTI SERALI