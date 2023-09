Problemi al Liceo dello Sport di Taggia: iniziati i lavori nel campo da calcio e nella palestra

Entro poco più di un mese il Liceo Sportivo di Taggia tornerà ad avere sia un campo da calcio che la palestra. È la promessa della Provincia che sta seguendo le annose problematiche dell'istituto al centro delle ex Caserme Revelli.



I ragazzi da tempo sono costretti ad allenarsi all'aperto. Una situazione che risale già all'anno scorso, quando il Liceo è rimasto senza spazi sportivi, come più volte denunciato, a causa dei problemi riscontrati nella palestra e per via dei lavori per il nuovo istituto Alberghiero che hanno portato all'eliminazione del campetto da calcio, comunale, dietro l'edificio scolastico.

Ieri mattina sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria per rendere utilizzabile per le ore di ginnastica la superficie del campo da calcio della Provincia, quello più grande, davanti alla scuola. Sono in programma interventi di livellamento e di pulizia del terreno, saranno rimosse le porte e le recinzioni. I lavori, affidati dalla Provincia alla C.G. Garden di Imperia, dureranno per pochi giorni. L’impianto sarà riconsegnato per l’utilizzo a partire da lunedì 25 settembre.



Ci vorrà qualche settimana in più per risolvere la situazione della palestra, chiusa da dicembre dell'anno scorso. La Provincia ha affidato l'intervento alla ditta Veneziani di Sanremo, per un importo di 80 mila euro. I lavori termineranno a metà ottobre, quando si procederà al collaudo di idoneità da parte del Vigili del fuoco. La palestra tornerà ad essere utilizzabile lunedì 30 ottobre.

Il Presidente Claudio Scajola commenta: "Abbiamo messo in campo azioni immediate per accelerare il ripristino degli impianti e garantire così agli alunni i servizi adeguati nel minor tempo possibile".