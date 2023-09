Disservizi dei bus tra Andora e Imperia: anche stamattina molti studenti rimasti 'a piedi'

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare un nuovo disservizio dei bus in servizio tra Andora e Imperia:

“Con l'inizio delle scuole i pullman in partenza ad Andora alle 7 dovrebbero essere quattro. Stamattina ne sono passati due e saltati quindi altri due. Risultato? Alla prima fermata erano già strapieni, lasciando a casa metà ragazzi. A Cervo ha direttamente messo il cartello ‘completo’ senza più fermarsi. E’ corretto chiedere ai genitori degli studenti di pagare per un servizio che (se va bene) la metà delle volte non funziona?”