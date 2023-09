Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 20 a domenica 24 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. Esposizione di auto storiche in piazza Borea d’Olmo con due Ferrari ed altre sorprese. A cura di Azimut Automobile Heritage

19.00. Lancio internazionale del nuovo fondo di investimento Azimut Automobile Heritage Enhancement (‘AHE’) dedicato alle auto storiche da collezione, primo ed unico fondo di investimento evergreen al mondo. Teatro Ariston

IMPERIA



11.00. ‘Agribike’: conoscere il territorio e le aziende agricole tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricole da percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collaborazione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)

20.30. Stage gratuito di Biodanza tenuto da Alana Battistel e Marco Ostorero, counselor professionali, facilitatori di biodanza, tutors nella Scuola di formazione della Liguria, info e prenotazioni 335 6784284

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



ENTROTERRA

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

18.30. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: vernissage della mostra personale di Malnato con la partecipazione di Mindful Wine Tasting di Marta l. di Giulio e vini: Radici e Filari, Cascina Bauci. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.00-21.00. 64ª edizione della Festa di San Matteo: Santa Messa e Processione (h 16) + XLVIII Sagra della Quaglia (h 19.30) + serata danzante con Paolo Bagnasco Orchestra Spettacolo (h 21). Località Molino del Fico

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



ENTROTERRA

PIETRABRUNA



19.30. Festa di San Matteo con sagra della ‘Stroscia’, il dolce tipico + trippe con fagioli e carne alla griglia. + Musica dalle 21 con l'orchestra Rossella, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





VENERDI’ 22 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-19.00. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank (il programma a questo link)

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre



17.00. La Sanremo di Italo Calvino con Gianmarco Parodi: trekking urbano alla scoperta dei luoghi calviniani con lettura dei brani di suoi racconti, nei luoghi dove furono ambientati (10 euro). Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’, info 327 0824866 (più info)



18.00. ‘Vivere insieme LGBT+’: incontro aperto all’esterno con focus sul cohousing e incontro tra diverse generazioni. Partecipano l’Assessora alla Cultura di Sanremo Silvana Ormea, l’Assessora ai Servizi Sociali Costanza Pireri, Fiorenzo Gimelli, Presidente nazionale di AGEDO, Simone Castagno del Coordinamento Liguria Pride, e dei rappresentanti di Arcigay Imperia, Samaria APS, Plus Roma e Di’Gay Project. Over Senior Residence, Via G. Anselmi 3

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



10.00-18.30. Nell’ambito della Giornata Mondiale Alzheimer 2023, seminario teorico-pratico di psicologia dell’invecchiamento e musico-arte-terapia dal titolo ‘Invecchiare con arte, l’arte di invecchiare‘. SPES in corso Limone Piemonte a Roverino

17.30-19.00. Nell’ambito della Giornata Mondiale Alzheimer 2023 l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. presenta il libro ‘Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie’ di Monica Di Rocco. Biblioteca Civica di Ventimiglia, Piazza Bassi

BORDIGHERA

16.00-20.00. Per la ‘Settimana Europea della Mobilità’, giornata di ciclofficina mobile sulla passeggiata mare vicino al Bar Eden. Evento a cura di FIAB sezione Riviera dei Fiori: i volontari offrono gratuitamente semplici interventi di manutenzione per mantenere efficienti le biciclette. Info 334 2485043 (più info)



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

TAGGIA ARMA

8.00-2.00. ‘Centropastore Cup 6 - Olimpia Basket’: manifestazione di pallacanestro rivolta a bambini e ragazzi in tante squadre provenienti da diverse regioni italiane. Piazza Tiziano Chierotti, anche domani



21.00. Conferenza dal titolo 'ChatGPT: L'Intelligenza artificiale del futuro è qui - Esploriamo le potenzialità, le sfide e i rischi di una rivoluzione che è già in corso’ tenuta da Marco Minerva, sviluppatore software laureato in Tecnologie Informatiche, specializzato in soluzioni in ambiente Microsoft. Antea Edizioni a Taggia, in via Soleri 5B, prenotazione QUI

RIVA LIGURE



21.00. Per i festeggiamenti patronali, consiglio comunale solenne con assegnazione della cittadinanza onoraria alla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera + consegna del premio San Maurizio a due sindaci Fulvio Gazzola di Dolceacqua e Georges Marsan di Monaco in vista del gemellaggio tra le due municipalità, in programma il 3 novembre 2023. Piazza Matteotti

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)

ENTROTERRA

CIPRESSA



19.00. Oktoberforst in Piazza Mazzini, anche domani

PERINALDO



18.00. Per la rassegna letteraria 'Seconda Stella a Destra...', conferenza di Alessandro Giacobbe dal titolo ‘La Lavanda e l'Oliva Taggiasca - Due tesori della ruralità ligure occidentale’. Sala del Comune, ingresso libero

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





SABATO 23 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-18.30. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank (il programma a questo link)



9.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Archeopedalata d’Autunno’. Visita guidata in bicicletta con questo programma: Villa romana della Foce (h 9) + Pian di Nave area archeologica (h 9.40) + Villa Nobel (h 10.15) + sosta ristoro località La Vesca (h 11) + Villa romana di Bussana (h 12) + Promontorio e grotta dell’Arma (h 12.25). Partecipazione libera e gratuita, informazioni stefano.costa@cultura.gov.it

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



12.00-20.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Malnato. Alle ore 21.00 performance di luci di Teatro Carillon Videomapping, sonorità di PaulSpez. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

16.00. Cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ con conferimento a Pupi Avati del Gran Trofeo Premio alla carriera, Luciano Violante, Carlo Miccichè, Marisa Valensise alla Saggistica. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

17.00. Per le giornate europee del patrimonio il Forte Stanta Tecla, nell’ambito della rassegna BiblioTecla, presenta un volume di Marco Macchi dedicato alla storia e alle tradizioni di Sanremo. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito (più info)



20.00-23.00. Per le giornate europee del patrimonio, ‘Quando qui c'era il carcere’: visite guidate al Forte con il Direttore di Forte Santa Tecla e le memorie dei visitatori. Forte di Santa Tecla (ingresso diurno 5 euro, ingresso serale 2 euro)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



17.00-22.00. ‘L'Approdo in... Fermento!’, giornata di festa per celebrare il meraviglioso mondo della fermentazione con Stand del Pane Artigianale + Birra Artigianale + Vini del Territorio + L'Arte dei Formaggi + Dolci da Sogno+ Salumi e affini. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337 104 3629 (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00 & 20.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Luci, colori ed emozioni a Villa Grock’: due visite accompagnate gratuite alla scoperta del suo proprietario, della villa, del giardino e del museo del clown. Villa Grock, Museo del Clown in Via Fanny Roncati Carli, ingresso a pagamento e visita accompagnata gratuita info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2023, possibilità di esplorare gratuitamente il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, via Verd’ 41 (h 9/12.30-15/17), info 0184 351181



9.00. Corso di costruzione di muri a secco (12 lezioni distribuite su tre fine settimana, per una durata totale di 36 ore). Associazione Terre di Grimaldi, info 0184 38086 (più info)

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)



16.00. Festa dell'Ordine Monastico di Seborga: conferenza dal tema il Grange della Cappellata di San Michele (h 16) + presentazione ufficiale del Consiglio dei Dicasteri, mandato 2023/2025 (h 17) + Concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ (h 18). Piazza San Michele

17.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Le Pietre sussurrano’: percorso teatrale diffuso nell'Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia a cura di Liber Theatrum. Previste tre partenze scaglionate alle ore 17.30 – 18.00 e 18.30, info & prenotazioni: 338 6273449 oppure sulla piattaforma online Eventbrite QUI

VALLECROSIA



21.00-24.00. Serata Danzante a cura dell'Associazione ‘Le 5 Torri’. Pista di Pattinaggio, Solettone Sud

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

OSPEDALETTI

17.45. Per la 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, Test Match di Pallavolo di Serie A 1 femminile Chieri vs Le Cannet. Palestra Isnart, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-2.00. ‘Centropastore Cup 6 - Olimpia Basket’: manifestazione di pallacanestro rivolta a bambini e ragazzi in tante squadre provenienti da diverse regioni italiane. Piazza Tiziano Chierotti



9.15. Escursione dal Passo Teglia al Passo della Mezzaluna: escursione guidata gratuita ‘Sulle righe di Italo Calvino’ al Passo della Mezzaluna, in occasione della ‘Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day’ accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo alle 9.15 alla Stazione di Taggia oppure alle 10 al Passo Teglia, info 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, Bagni Delfino, anche domani, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00. Conferenza ‘Memorie d’Inchiostro’ tenuta dalla Dott.ssa Alma Oleari, direttrice dell’Archivio Storico Diocesano, il Dott. Gabriele Sandre, catalogatore del fondo archivistico, Don Emanuele Caccia, vice direttore del Museo Diocesano di Albenga e addetto agli uffici beni culturali, ecclesiastici e storici. Chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve a Pairola

19.30. 64ª edizione della Festa di San Matteo: apertura stand gastronomici + dalle 21, serata danzante con l’Orchestra Alex Tosi. Località Molino del Fico

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, incontro con il vincitore del Premio Campiello Junior Nicola Cinquetti. Modera l’incontro Fabrizio Vincitorio docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura degli studenti dell’ Istituto Ruffini di Imperia. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CIPRESSA



19.00. Oktoberforst in Piazza Mazzini, anche domani



DOLCEACQUA

9.00. Raduno FIAT 500

POMPEIANA

9.30. ‘Puliamo il Mondo’: giornata promossa da Legambiente dedicata alla pulizia dai rifiuti di un tratto della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo il percorso e nelle aree pic-nic. Evento a cura dell'Associazione Praugrande. Ritrovo in piazza della Chiesa, partecipazione libera



REZZO



10.00. Escursione dal Passo Teglia al Passo della Mezzaluna: escursione guidata gratuita ‘Sulle righe di Italo Calvino’ al Passo della Mezzaluna, in occasione della ‘Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day’ accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo alle 9.15 alla Stazione di Taggia oppure alle 10 al Passo Teglia, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MENTON



18.00. Conferenza dello scrittore Enzo Barnabà dal titolo ‘Il Sogno Babilonese. Lo château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’. Evento a cura dell’associazione Cabanes d’Annette. Locali dell’allevamento delle scimmie in Corso Mentone 50B (dopo il cancello della villa), necessaria la prenotazione per sms o WhatsApp al + 33 9 24 94912



MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





DOMENICA 24 SETTEMBRE



SANREMO



6.00-18.30. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’ (ultimo giorno): competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank (il programma a questo link)



8.00. Inaugurazione del sentiero ‘Moraglia’: escursione, ritrovo e brindisi amichevole nei prati di San Giovanni di Ceriana. Ritrovo davanti davanti alla chiesa San Rocco di San Martino (pranzo al sacco), info accompagnatore: 339 1331162 (Giacomo Bellini)

10.00-13.00. Per le giornate europee del patrimonio, ‘Quando qui c'era il carcere’: visite guidate al Forte con il Direttore di Forte Santa Tecla e le memorie dei visitatori. Forte di Santa Tecla (ingresso 5 euro)

10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00-18.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 1 ottobre

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla’ organizzata in collaborazione con la libreria Ubik Sanremo Libri, presentazione libro ‘L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo – Serge Voronoff’ di Ico Ferrero. Forte di Santa Tecla, ingresso Libero (più info)



17.30. Concerto per pianoforte ed orchestra diretto dal M° Neil Thomson con i tre finalisti del concorso ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition' + proclamazione del vincitore o della vincitrice. Anche il pubblico può dare il proprio contributo alla votazione per assegnare il ‘Premio Speciale del Pubblico’. Teatro dell’Opera del Casinò (info e biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-12.00. Partenza della 7ª ‘Fitwalking For Ail’: camminata solidale non competitiva a sostegno dei pazienti affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie organizzata da Ail Genova, Savona ed Imperia. Partenza dalla Banchina Aicardi (info e iscrizioni a questo link)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



15.30. ‘E-state leggendo’, rassegna di letteratura per ragazzi con laboratori e presentazioni di libri. Parco di Villa Faravelli, info 0183 701606



16.00. Per la rassegna ‘Teatro in famiglia’, spettacolo di magia ed illusionismo per grandi e piccini dal titolo ‘Gaspar&Serena in Wonders’. A cura del Gruppo Famiglia (10 euro con merenda dopo lo spettacolo). Teatro delle Opere Parrocchiali a Porto Maurizio in via Verdi 14, prenotazioni al 338 2883401



18.00 & 20.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Luci, colori ed emozioni a Villa Grock’: due visite accompagnate gratuite alla scoperta del suo proprietario, della villa, del giardino e del museo del clown. Villa Grock, Museo del Clown in Via Fanny Roncati Carli, ingresso a pagamento e visita accompagnata gratuita info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

18.00. ‘Eccellenze di gusto che fanno bene’: Stefano Pezzini, giornalista ed esperto di cultura ligure, e Leslye Pario, nutrizionista in un dialogo sui prodotti della cooperativa di produttori agricoli Alta Valle Arroscia. I soci sono produttori di olio, olive, aglio di Vessalico, zafferano, vino, conserve di verdure e miele. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337 104 3629 (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

VALLECROSIA

8.00-20.00. Fiera di Fine Estate a cura di Confesercenti. Lungomare Guglielmo Marconi

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘L'Italia vista da un berlinese’: mostra di fotografie di Ryszard Podkalicki. Sede UCD/ANPI di via Al Mercato 8 di Bordighera, ingresso libero, fino al 25 settembre

TAGGIA ARMA

8.00. ‘Challenge Sanremo 2023 Riviera Triathlon’: XVI Trofeo Daniele Rambaldi - XX Memorial Marco Gavino - Competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Pista cidopedonale



18.00. Presentazione corsi di teatro di Officina Banchéro + spettacolo teatrale ‘Voci dell’Anima’ nato da un percorso teatrale condotto lo scorso autunno dal regista e attore Pino Petruzzelli e svoltosi all’interno di Officina Banchéro. Teatro del Banchero a Palazzo Soleri in Via Soleri 12, info 333 2820196

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole, Bagni Delfino, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00-24.00. ‘InSolito Festival’ con esibizione di: Gege (DjSet h 14/15.30), Brego (DjSet h 15.30/17), Pier Picozzi (DjSet h 17/18.30), El Coach, Michele K, Gliso e Alex Cosentino Live (DjSet h 18.30/22), Long Island Band (h 22/24). Evento di beneficenza a cura dei ragazzi della ‘We Are For Beat New Era’ con ricavato devoluto alle Associazioni del territorio. Area manifestazioni (Piazzale Olimpia)

CERVO



9.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2 (h 9/13-17/20)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato. Piazza Mauro e Piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

SEBORGA

9.45. ‘Seborga - L’Escarène, 20 anni di Gemellaggio’: accoglienza Piazza Martiri (h 9.45) + Deposito corone al monumento degli Alpini (h 10) + Messa cantata da ‘L’Escarène en Choeur’ alla Parrocchiale San Martino (h 11.15) + Piazza Martiri: discorso dei Sindaci con Rinnovo firme del gemellaggio (h 12) + Aperitivo offerto dal comune di L’Escarène (h 12.30). Partecipa la Banda musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera + Esposizione itinerante di Pierre Diaz Seborga-L’Escarène + Mercatino ‘Arte e Party’

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA



17.30. ‘Pescatori di Sogni Di-Versi’: teatro itinerante al tramonto diretto da Silvia Villa, attrice/doppiatrice, formatrice teatrale e promotrice culturale. Ingresso libero su prenotazioni WhatsApp: 347 544665



FRANCIA

MENTON



16.00-19.00. Conferenza dello scrittore Enzo Barnabà dal titolo ‘Il Sogno Babilonese. Lo château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’. Evento a cura dell’associazione Cabanes d’Annette. Club Nautico di Mentone. Quai Bonaparte 6, ingresso libero



MONACO



10.00. 28ª edizione delle Giornate europee del Patrimonio a tema ‘Patrimonio Vivente’. Luoghi vari (i dettagli a questo link)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Commemorazione Ranieri III: concerto di apertura della Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada, soprano: Eleanor Lyons, mezzosoprano: Gerhild Romberger, coro: CBSO Chorus, direttore: Simon Halsey. Programma: Panufnik, Mahler. Grimaldi Forum Monaco (più info)





