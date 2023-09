Nuovo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria: un paziente è ricoverato al Galliera

"Si tratta di un uomo giovane, non residente in Liguria, - scrive l'ospedale in una nota - che è giunto al nostro. Pronto Soccorso il 13 settembre per febbre elevata accompagnata da un’eruzione cutanea atipica. Il paziente è stato poi ricoverato il giorno successivo in Malattie Infettive nel sospetto di un’infezione virale acuta.