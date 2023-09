Ultimi colpi di coda della stagione: al 'Lagorio' di Imperia i campionati liguri di prove 'multiple'

Al campo Lagorio di Imperia si sono svolti, sabato scorso, i campionati Liguri di prove multiple ragazzi e cadetti. Brilla la Maurina che vince sia il campionato ragazze che quello cadette, salendo sul podio anche con i cadetti e rimanendo fuori dal podio solo con i ragazzi.

Un ottimo risultato alla luce del fatto che gli allenamenti riprendo solamente da domani. Il gioco di squadra, insieme alla bravure individuali, citiamo per tutti Bianca Ferrua e Valentina Actis che hanno vinto anche individualmente. Nel singole prove maschili e femminili, numero le vittorie e piazzamenti da podio per i giovani Maurina, soprattutto in gare ‘tecniche’ dove si vede il talento dei ragazzi e la bravura di chi li segue. Vittorie importanti nelle gare degli ostacoli e dei lanci dove tutti i primi quattro posti sono stati appannaggio delle cadette Maurina e nei cadetti dove le vittorie sono andate anch’esse al sodalizio imperiese.

La giornata ha visto inoltre alcune gare di contorno per le categorie assolute, nonostante il periodo sia per loro oramai a chiusura di stagione due risultati tecnici importanti hanno dato lustro alla giornata. Oliver Mulas sui 110hs categoria assoluta, in una gara purtroppo ventosa, ha stabilito la seconda prestazione all time ventosa per un atleta juniores sugli ostacoli alti con il tempo di 14”10. Un buon modo per chiudere la stagione. Simone Menchini della Sisport Torino ha vinto la gara di salto in lungo con 7,65m misura che lo porta ai vertici nazionali.

Prossimi appuntamenti i campionati regionali e a seguire i campionati Italiani di Caorle; il trofeo delle province con una squadra provinciale con una folta partecipazione di convocazioni di giovani atleti Maurina, seguirà nuovamente a Imperia i campionati regionali ragazzi a chiudere definitivamente la stagione. Si ripartirà il prossimo anno con la stagione indoor, dove molti atleti Maurina hanno già conseguito il diritto di partecipazione per i campionati italiani Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti.