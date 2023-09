Subbuteo: il sanremese Gianfranco Calonico firma la vittoria della nazionale italiana all'Europeo (Foto e Video)

Mancano 5 secondi alla fine e la partita a squadre della finale sembra incanalata verso i supplementari, vista la totale parità sui quattro campi in cui si gioca. Poi l’intuizione nell’ultima azione possibile: un lancio in area, l’errore del difensore e la corsa per tirare prima che scada il tempo. Tiro e gol! Con la prontezza di riflessi negli ultimi istanti il sanremese Gianfranco Calonico consegna la vittoria alla nazionale italiana ‘Veteran’ (per giocatori sopra i 50 anni) al campionato Europeo di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) che si è svolto nel fine settimana nel piccolo stato a Sud della Spagna.

Dopo essersi aggiudicato il campionato del mondo, lo scorso anno a Roma, Calonico è tornato sul campo, per difendere i colori azzurri, proprio mentre un altro sanremese (Matteo Arnaldi) vinceva il suo singolare a Bologna e portava la nazionale di tennis alle ‘Finals’ di Malaga, ironia della sorte, la città iberica scelta come base dagli azzurri del subbuteo, vista la vicinanza con Gibilterra. Calonico non si è ripetuto quest’anno nell’individuale dopo la vittoria al Mondiale dello scorso anno. Sabato, infatti, si è dovuto arrendere in semifinale allo spagnolo Prats ma ieri, insieme agli altri 5 nazionali, ha saputo ribaltare il risultato dello scorso anno contro Malta, che si era aggiudicata il titolo iridato in una finale simile ma con ‘attori’ differenti.

Un’altra bella soddisfazione per il giocatore del Master Sanremo, sodalizio dilettantistico che continua a portare il nome della città dei fiori in Italia e in Europa, all’interno di un florido movimento calciotavolistico, come dimostrato nell’ultimo fine settimana a Gibilterra, nell’ambito di un torneo continentale perfettamente organizzato dai dirigenti della federazione locale.

Dopo la vittoria all’Europeo, Calonico ora punta il mirino (insieme ai compagni della squadra matuziana) sul pronto ritorno in Serie A dopo la retrocessione millimetrica dello scorso anno. A ottobre, infatti, insieme ai due nuovi giocatori (il riminese Massimiliano Croatti e il belga Ludovic Ponthieux), e con Jerome Heyvaert, Claudio Dogali e Carlo Alessi giocheranno il girone d’andata del campionato di Serie B. La squadra sanremese giocherà anche il campionato di Serie C con la ‘Masterina’, espressione del sodalizio con Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca e Frank Stiller dopo lo splendido torneo del 2022.

Gianfranco Calonico, come il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Studio Suma Immobiliare di corso Imperatrice a Sanremo e Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.