Quattro atleti del Judo Club Vallecrosia al Trofeo Coni 2023 per la Liguria

Inizio di stagione per il Judo Club Vallecrosia. Quattro dei suoi atleti, a cui si unisce un atleta spezzino, sono stati selezionati dal Comitato Regionale, che fa capo alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), per rappresentare la regione Liguria alla Finale Nazionale del TROFEO CONI 2023. Il maestro Monaco li accompagnerà a Matera dal 21 al 24 settembre al prestigioso ed impegnativo torneo, una sorta di miniolimpiadi a livello nazionale, in cui si confronteranno le rappresentative regionali di tutte le specialità sportive.

I quattro ragazzi, under 14, appartengono alla classe Esordienti A ed hanno in previsione quest’anno importanti gare a livello nazionale. Il Trofeo, fonte di stimoli e crescita, sarà banco di prova per le future gare.