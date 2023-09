Pallapugno, semifinali di Serie A: la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese affronterà l'Albese

Definito il tabellone delle semifinali di Serie A di pallapugno. La sfidante di Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sarà la Pallapugno Albese. La partita di andata verrà disputata sabato 23 settembre alle 21 allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo. Ancora da definire il ritorno.

In preparazione alla sfida, i ragazzi di Aicardi scenderanno in campo domani alle 20.30 allo sferisterio 'Bessone' a Villanova Mondovì nel Trofeo 'Ale Bessone' che ricorda lo storico capitano della Pro Paschese.



Sarà una sorta di Imperiese - All Stars, dato che la squadra sfidante sarà un mix tra alcuni dei migliori giocatori in circolazione: Roberto Corino, Davide Barroero, Bruno Campagno, Enrico Rinaldi, Alessandro Benso e Matteo Levratto. Diretti da Giuliano Bellanti.

La quadretta di Serie C1 ha strappato il pass per le semifinali battendo l'Albese al mermet per 7-9. Ma, dati gli spareggi in corso, non conosce ancora la sfidante del prossimo turno.