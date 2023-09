Ciclismo amatoriale Acsi: vince Silvio Parodi del Pedale Imperiese

Terza vittoria assoluta nel ciclismo amatoriale Acsi del vecchio sodalizio imperiese, due ad opera di Silvio Parodi ed una di Andrea Rovere.

Vittoria assoluta ieri nella gara Carrù-Carrù, prova unica del Campionato Regionale Piemontese a cronometro che, organizzata dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, su di un percorso ondulato di Km 14,500 ha preceduto di 5’’ e 18 centesimi il secondo classificato Giacomo Giordano e di circa 13’’ il terzo Francesco Colombo alla media di 44,788 km/h.

Mentre si annovera una nuova vittoria del cronomen Silvio Parodi, i vertici dell’associazione sono impegnati, a livello organizzativo, nella 33a edizione di ‘Imperia in Bicicletta’. L’organizzazione, intrapresa dal quasi cinquantenne sodalizio imperiese con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Imperia ed il supporto tecnico e logistico del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, si svolge domenica 1° ottobre con ritrovo alle 14 e partenza alle 15 da Calata Cuneo a Oneglia.

Ricordiamo che tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina facebook Pedale Imperiese asd e sul sito www.ineja.it. Ai primi 400 iscritti sarà assegnato un pettorale particolare, ideato per ricordare e celebrare il centenario della città, che sarà presentato in occasione dell’imminente conferenza stampa. Un sunto delle notizie più importanti:

Iscrizioni nella settimana precedente la manifestazione, tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 18,30 presso il comitato San Giovanni in Via Garessio 2/13 e domenica 1° ottobre dalle 9,30 alle 14,30 in località di ritrovo e partenza.