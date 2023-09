Occasione di lavoro a Imperia: si cercano due marittimi da imbarcare su un motopesca

Occasione di lavoro al porto di Imperia. Mercoledì 20 settembre alle 10 all'ufficio di collocamento 'Gente di Mare' della Capitaneria di Porto di Savona è in programma la chiamata di imbarco dal turno generale per due marittimi con la qualifica di “mozzo per la pesca” da imbarcare al porto di Imperia sul motopesca “Madonna del Carmine”.

La chiamata è aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari in possesso di idoneo titolo professionale e muniti di visita medica in corso di validità.