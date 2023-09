Medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Società under 18 per i gemelli Strazzulla della Canottieri Sanremo a 3" dai Tomei di Livorno ed 1" dalla Flora di Cremona al termine di una bellissima regata che sui 2000 metri ha visto prima in vantaggio Adris e Velocior e sul finale alternarsi le prue dei medagliati negli ultimi 250 mt. Settimo in finale B un ottimo Leonardo Arosio a lungo nei primi tre e rallentato da una ninfea staccatasi da riva. Con questo secondo bronzo del 2023 si conclude la stagione dei gemelli alla Canottieri Sanremo, dal 2024 correranno con i colori di una società di Genova dove si sono trasferiti a frequentare il nautico.

Grande soddisfazione per l'ennesimo risultati di altissimo livello per il Presidente Sergio Tommasini e per il coach Renato Alberti