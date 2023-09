Calcio. Eccellenza, seconda giornata, manita dell'Imperia a Busalla: ad Andora finisce 5-1

IMPERIA-BUSALLA 5-1 (43' Szerdi, 47' Ventre, 51', 56' Scalzi, 65' Ravoncoli, 73' Garbini)

Finisce dopo 3 minuti di recupero. "Manita" dell'Imperia con Buttu che vince anche al suo ritorno in campionato

75' punizione di Costantini che colpisce il palo interno

73' accorcia il Busalla sugli sviluppi di un corner, la deviazione decisiva è di Garbini. Sempre negli ospiti Markushi prende il posto di Cilia

71' nell'Imperia Faedo e Biffi rilevano Scalzi e Morchio

67' nel Busalla Massone per Gottingi. Nell'Imperia entra Garibbo per Giglio

65' tiro di Scalzi respinto da Biggi, si avventa Ravoncoli di testa che sigla la "manita"

62' gran risposta di Biggi al tiro di Ravoncoli

60' primo cambio Imperia: Ventre lascia il posto a Cassata

56' ancora Scalzi si presenta da solo davanti a Biggi, dribbling e doppietta per l'ex Sanremese

53' il Busalla sostituisce Oliva con Campaner e Cotellessa con De Martini

51' il Busalla va in bambola e incassa il terzo gol. Ad andare in rete è Scalzi

47' inizia la ripresa e dopo due minuti raddoppia l'Imperia: cross basso di Scalzi, Biggi non lo trattiene, arriva Ventre che in tap in infila da pochi passi

Finisce il primo tempo

43' vantaggio dell'Imperia con una gran conclusione nel sette di Szerdi

40' ancora Cotellessa vicino Al gol, sfortunato il 10 genovese che colpisce il palo interno

30' Cotellessa da ottima posizione spreca una grande occasione

21' punizione di Repetto potente ma di poco imprecisa

20' primo cartellino giallo del match a Giglio per fallo su Cilia

16' si fa vedere anche il Busalla con Spano, diagonale rasoterra debole da posizione defilata

15' Scalzi vicinissimo al gol: punizione All'incrocio sventata dal portiere avversario con l'aiuto della traversa

13' Imperia più propositivo ma ancora nessuna conclusione nello specchio

6' Scalzi col mancino ci prova a giro a piazzarla sul secondo palo, palla fuori non di molto

1' inizia la partita

IMPERIA: Sylla, Ravoncoli, Gandolfo, Szerdi, Scarrone, Guida, Scalzi, Giglio, Morchio, Costantini, Ventre. A disp. Massabò, Falcone, Comiotto, Trucchi, Moro, Faedo, Garibbo, Cassata, Biffi. All. Buttu.

BUSALLA: Biggi, Gottingi, Oliva, Gnecchi, Bottino, Garbini, Repetto, Ottoboni, Spano, Cottellessa, Cilia. A disp. Tirio, Massone, Campaner, Markushi, Re, Savio, De Martini, Traverso, Sarno. All. Lanzarone.