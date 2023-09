Renzi: "Governo? Indietro. Non marcia su Roma, ma retromarcia sulla Garbatella"

(Adnkronos) - "Il governo è indietro. Altro che marcia su Roma, questa è una retromarcia sulla Garbatella: una retromarcia costante, su tutto". A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo alla festa di Open. "Meloni ha detto che difende Dio e la famiglia. Non so se Dio se n'è accorto, la famiglia sua forse sì", ironizza Renzi.

Sui migranti "il problema è rispettare la legge. Il problema non è giocare sulla paura. Quando vedo 500 extracomunitari alla stazione di Milano alle 23 che fanno un po' di casino, è evidente che come cittadino ho un po' di paura, è fisiologico: e chi lo nega, nega la realtà... Giochi la carta della paura, o dici che chi è in Italia o lavora o viene respinto? Non devi respingere chi sta in mare, chi sta in mare lo salvi", ha detto ancora Renzi. Che sul tema attacca: "Salvini non fa più tweet. Mi hanno dato del criminale perché arrivavano i profughi, oggi arrivano i profughi ma non attacco il governo, dico che i criminali sono gli scafisti. Meloni e Salvini hanno perso la faccia sull'immigrazione, semmai l'hanno avuta".

"Se il Pd si allea con il M5S perde, per avere la maggioranza deve allargarsi al centro", dice ancora Renzi, che aggiunge: "Schlein e Conte insieme sono i migliori amici di Giorgia Meloni a loro insaputa". "Io provo a fare politica e ci metto la faccia - rimarca - e se mi candido alle europee lo faccio con le preferenze". Alle europee "mi candiderò nella circoscrizione Nord Ovest", ha poi annunciato.

"I grillini - continua Renzi - sono partiti per rivoluzionare il mondo e sono finiti a elargire redditi di cittadinanza e superbonus facendo un buco finanziario enorme".

Sul fronte Forza Italia, dice ancora, Silvio Berlusconi "è stato unico e irripetibile, la sua è stata un'esperienza unica, un suo erede politico non c'è. Con Berlusconi era Forza Italia con Tajani è 'Forse Italia'".