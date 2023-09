Nel campionato PreNazionale francese, la San Camillo Riviera Pallamano Imperia domani di scena a Marsiglia

Inizia in trasferta la stagione sportiva 2023/2024 per la San Camillo Riviera Pallamano Imperia, nello specifico la prima squadra femminile domenica 17 Settembre sarà di scena a Marsiglia per il primo impegno relativo al campionato PreNazionale francese. "E' una novità assoluta la presenza di una quadra femminile italiana in questo torneo - ci riferisce il presidente Giovanni Martini - molto impegnativo con squadre che possono vantare collegamenti con serie ancora superiori, come Tolone, Hyeres, Sanary e Saint Maxime giusto per citarne alcune. Le nostre ragazze sono emozionate ed allo stesso tempo preparate e determinate a fare bene".



L'organico della squadra è sostanzialmente lo stesso della promozione dell'anno scorso con l'aggiunta di quattro nuovi elementi. Ariana Bocica, portiere della prima stagione nel Campionato Dipartimentale torna dopo un'anno di stop per motivi di studio. Giorgia Convalle, portiere nato nel vivaio della società imperiese dopo due anni a Leno, serie A femminile italiana, prosegue il suo percorso di studi a Genova. Samira Wiedemann ala sx-dx ritorna dopo un'anno di studio all'estero. Sarah Conan francese vive ad Imperia e lavora a Nizza, giocava in Bretagna nel Painpol. "Nel complesso abbiamo un bel gruppo - conclude lo stesso presidente - seguito con passione dai due tecnici Antonella Maglio e Piero Torielli, supportati anche da tutti i nostri tifosi i quali, seguono sempre le nostre partite, non importa chi gioca, le prime squadre o i ragazzi la palestra è sempre piena. Grazie".