Calcio. Serie D, Sanremese, le parole del protagonisti dopo il pareggio casalingo 2-2 contro il Derthona (Video)

Un punto importante, quello ottenuto dalla Sanremese al "Comunale" in una sfida tanto ostica con il Derthona che a un certo punto si era pure messa male dal punto di vista del risultato. Eppure da questo pareggio, oltre al punto, in casa matuziana sembrano ben chiari i punti da andare a toccare e migliorare in vista della sfida infrasettimanale di mercoledì con la Vogherese, e del match di domenica prossima nuovamente tra le mura amiche con il Gozzano.

La parola all'allenatore Gabriele Giannini, al direttore sportivo Marcello Panuccio, e ai calciatori Ibe e Nicolò Tordini, due nuovi arrivi dal mercato estivo dei biancazzurri.