Subbuteo: domani e domenica il sanremese Gianfranco Calonico in azzurro ai campionati Europei

Dopo essersi aggiudicato il campionato del mondo, lo scorso anno a Roma, il sanremese Gianfranco Calonico torna sul campo, per difendere i colori della nazionale italiana italiana ‘Veteran’ (giocatori con più di 50 anni) agli Europei di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) a Gibilterra.

Calonico, dopo aver assolto lo scorso anno alla carica di selezionatore, è il miglior giocatore della nostra regione ed è tesserato per il Master Sanremo. Partirà domani alla volta di Malaga, in Spagna, da dove si sposterà nel piccolo stato al confine con il paese iberico e dove è presente un importante movimento dedicato al calcio tavolo, per sfidare giocatori e nazionali di tutta Europa. Oltre a Calonico, un altro tesserato del Master Sanremo parteciperà al campionato del Mondo, il tedesco Frank Stiller.

Intanto è iniziata con ottimi risultati la stagione del sodalizio matuziano che, quest’anno, ha tesserato due nuovi giocatori: il riminese Massimiliano Croatti (dal Cct Roma) e il belga Ludovic Ponthieux (dallo Stembert Sc) che, insieme allo stesso Calonico, al lombardo Claudio Dogali, a Carlo Alessi e all’altro belga, Jerome Heyvaert, giocheranno ad ottobre il girone d’andata del campionato di Serie B, con l’obiettivo di risalire immediatamente nella serie maggiore. La squadra sanremese giocherà ad ottobre anche il campionato di Serie C con la ‘Masterina’, espressione del sodalizio con Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca e Frank Stiller dopo lo splendido torneo del 2022.

Il Master Sanremo ha esordito nella stagione ‘23/’24 lo scorso weekend a Reggio Emilia. Nel torneo a squadre è stato eliminato dalla Salernitana per differenza reti, ai quarti di finale, evidenziando comunque ottimi risultati. In quello individuale migliore prestazione per Carlo Alessi, semifinalista mentre si sono fermati ai quarti Croatti, Dogali e Bacchin, agli ottavi Mastrantuono e al girone Arca.

Gianfranco Calonico, come il Master Sanremo, anche questa volta, troverà aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Studio Suma Immobiliare di corso Imperatrice a Sanremo e Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.