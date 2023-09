La Grafiche Amadeo a ‘lezione’ di francese: il sestetto giallo nero ad un quadrangolare a Beausoleil

Grafiche Amadeo a scuola di francese. Domenica 24 settembre il sestetto giallonero sarà protagonista a Beausoleil, comune limitrofo al Principato di Monaco, di un quadrangolare completato dalla presenza di Monaco, Montpellier e Frejus, squadre che militano stabilmente in National 2 e nel torneo francese di pallavolo di Lega B.

L’occasione per apprendere una nuova lingua è accattivate, ma imparare il francese sarà solo una delle tante opportunità che attendono i ragazzi del presidente e tecnico Giuseppe Privitera che, in vista del loro prossimo debutto (il 7 ottobre), nei panni di matricole, nel campionato Nazionale di Serie B di Pallavolo, proveranno a sfruttare l’occasione di incrociare sotto rete tre delle più quotate realtà del volley transalpino, con l’unica finalità di arricchire tecnicamente il proprio bagaglio.

«Essere invitati ad un torneo al quale prendono parte le migliori realtà della pallavolo francese delle regioni del Var, della Provenza e della Costa Azzurra, peraltro all’indomani della bella affermazione centrata della nostra Nazionale al Campionato Europeo di volley, proprio contro la Francia, è già di per sé un onore. Con tutti i necessari distinguo del caso, proveremo a rendere la nostra presenza degna del nome della pallavolo italiana». Il commento che, alla vigilia dell’appuntamento transalpino, giunge dal quartier generale del Grafiche Amadeo Riviera Volley.

la formazione ponentina parteciperà al quadrangolare di Beausoleil con una formazione ancora incompleta, della quale farà parte il nuovo innesto Luca Spinelli, schiacciatore armese classe 1996, già componente della rosa giallonera, ma priva, per motivi di lavoro, dell’apporto del palleggiatore Riccardo Reggio.

Alla prima squadra sono stati aggregati, in prestito, ben quattro elementi dell’Imperia Volley per i quali è in atto una trattativa di trasferimento al Grafiche Amadeo.

Il torneo di Beausoleil vedrà il Grafiche Amadeo Riviera Volley affrontare, nell’ordine, nella giornata di domenica 24, il Monaco, il Montpellier ed il quotato Frejus che ha al suo attivo 4 titoli nazionali, 5 coppe di Francia ed è stato finalista, nel 1990, della Champions League.